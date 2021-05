Compadre Moncho criticó sin filtro dichos de Alejandra Cox: «Es digno de un sociópata» A través de Twitter, el Compadre Moncho se fue con todo contra la presidenta de las AFP, quien habló de la edad de jubilación.

Sin duda que la presidenta de las AFP Alejandra Cox está en medio de la polémica, esto luego que diera una entrevista donde se refirió al aumento de edad de jubilación, asegurando que era imposible que alguien de 25 años se jubilara a los 65 años en este momento.

Es en este contexto que Adriano Castillo, más conocido como el ‘Compadre Moncho’, no dudó en utilizar su cuenta de Twitter para criticar a la economista e incluso la trató de «sociópata» por sus cuestionadas palabras.

«Tengo 80 años. He tenido el lujo de trabajar 55 años, aunque con algunos baches post 1973, en lo que me gusta. Nunca he tenido que hacer grandes esfuerzos físicos. Trabajo con mi voz, mis emociones y mi memoria. Por eso, sigo trabajando y lo hago con gusto» comenzó escribiendo el también concejal.

Siguiendo por esta línea, el Compadre Moncho agregó: «¿Esa es la realidad de todos los chilenos? Claro que no. Soy un privilegiado en ese sentido. La mayoría trabaja haciendo cosas extenuantes y que no le gustan. Pedirle a esa gente que trabaje hasta que se le agoten las fuerzas es digno de un sociópata. ¿Es eso usted, señora Cox?».

Al poco tiempo de compartir sus mensajes en la red social del pajarito, los seguidores del Compadre Moncho no dudaron en encontrarle toda la razón, mientras que varios comentaron las complejas dificultades económicas a las que se han enfrentado durante la pandemia.

Tengo 80 años. He tenido el lujo de trabajar 55 años, aunque con algunos baches post 1973, en lo que me gusta. Nunca he tenido que hacer grandes esfuerzos físicos. Trabajo con mi voz, mis emociones y mi memoria. Por eso, sigo trabajando y lo hago con gusto. (1/2) — Adriano Castillo Herrera ZU-357 (@AdrianoActor) May 12, 2021

¿Esa es la realidad de todos los chilenos? Claro que no. Soy un privilegiado en ese sentido. La mayoría trabaja haciendo cosas extenuantes y que no le gustan. Pedirle a esa gente que trabaje hasta que se le agoten las fuerzas es digno de un sociópata. ¿Es eso ud. sra. Cox? (2/2) — Adriano Castillo Herrera ZU-357 (@AdrianoActor) May 12, 2021

Los polémicos dichos de Alejandra Cox

Hay que recordar que en una reciente entrevista, Alejandra Cox comenzó señalando que: «Esto va a ir aumentando lentamente a través del tiempo, cosa que una persona que hoy día tiene 25 años sepa que la probabilidad de que pueda pensionarse a los 65 años es cero, porque no tiene sentido (…)».

Pero sin duda lo que generó indignación fue su comparación de algunas figuras nacionales. «Nicanor Parra trabajó hasta los 103, Michelle Bachelet está trabajando hasta hoy, Ricardo Lagos, Humberto Maturana. Tenemos que potenciarnos como activos mientras la salud nos permita».