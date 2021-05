Chino Ríos se lució con lujoso regalo para su familia y fue aplaudido en redes sociales A través de su cuenta de Instagram, Chino Ríos no quiso dejar de mostrar el tremendo regalito que le hizo a sus hijos y señora.

Día a día, las redes sociales nos permiten conocer un poco más de cerca la vida de nuestros famosos favoritos. Ya sea un divertida anécdota o incluso una polémica pelea, el mundo online nos acerca cada vez más con los rostros del espectáculo. Quien tampoco se ha quedado fuera de las redes es Marcelo ‘Chino’ Ríos, quien sacó aplausos el día de ayer por parte de sus fanáticos.

Esto, luego de mostrar el lujoso regalito que le hizo a su señora y sus hijos. Y es que luego de su exitosa carrera, el ex tenista puede darse todos los gustos que quiera. Y fue así como decidió darle esta sorpresa a su familia, llevándolos a cenar en nada más y nada menos que una reluciente limusina.

Con video incluido, el Chino Ríos no dejo pasar la oportunidad y le mostró a todos sus fanáticos el menso regalito que se sacó. Recordemos, que el deportsita ya cuenta con más de 301 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

El regalito de Chino Ríos

«Este es el regalo que le hice a mis señora e hijos. Me costó bastante encontrarla y quería sorprenderlos con un viaje en limusina a comer. Así que les voy a mostrar aquí un poco lo que es la limusina», partió comentado el ex tenista.

Y fiel a su estilo, no pudo pasar el video sin tirarse unos garabatos. «Lo que sí, no sé como chucha dar vuelta esta huea po’ hueón», lanzó Chino Ríos. Ya que tal como se ve en el video, no supo como poder dar vuelta la cámara de su celular para mostrar el interior del lujuso auto.

Sin embargo, eso no lo detuvo. Y como pudo, logró mostrar a sus hijos contentos dentro de la limusina y su esposa con una copita de champán.

Además, fueron varios los comentarios que le llegaron por parte de sus seguidores, quienes lo aplaudieron por el regalo que le hizo a su familia. «Que crack Chino… disfrutando a lo número 1», «Excelente ! Que lo disfruten» y «Buena Chino … el que puede puede», fueron solo algunas de las reacciones.