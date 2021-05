El tenso momento que vivió Paulina de Allende-Salazar tras leer acusación contra su hermana en vivo En medio del matinal de Mega, la periodista Paulina de Allende tuvo que leer en vivo una acusación de bullying en contra de su hermana.

Un tenso e incómodo momento fue el que tuvo la periodista del ‘Mucho Gusto’, Paulina de Allende-Salazar. Y es que en medio de una sección del matinal de Mega, dieron un espacio para leer algunos tuits enviados por los auditores del canal. Y fue ahí cuando apareció un comentario en contra de la hermana de la panelista, el cual no tuvo otra opción que leerlo en vivo.

Según la información que recoge Radio Bío Bío, todo ocurrió durante la emisión de hoy martes en el matinal, mientras dedicaron en espacio para comentar el acoso laboral en nuestro país.

Fue dentro de este contexto, que Paulina de Allende comenzó a leer un tuit en particular que la dejó bastante incómoda. «En #MuchoGustoMega (hablan) sobre el bullying en el trabajo y lo sucedido con las enfermeras que se suicidaron. El maltrato en el trabajo es transversal. Mi madre lo sufrió a manos de Isabel de Allende, cuando trabajaba en ADS. Isabel, hermana de Paulina, periodista del panel», es el mensaje que dejó esta usuaria de redes sociales, quien quiso compartir la experiencia de su familia.

Mientras iba leyendo las palabras, la misma periodista se detuvo un momento al ver que mencionaron el nombre de su hermana Isabel. Luego de un incómodo silencio, fue Diana Bolocco quien intervino para preguntarle si efectivamente se trataba de ella. A lo que Paulina de Allende respondió, «parece».

Sin embargo, luego de esta tensa pausa, la panelista del matinal comentó lo siguiente: «Si usted tuvo algún problema con mi hermana, mi hermana no trabaja hace mucho tiempo ahí, la verdad la siento. Me encantaría tener más información, voy hacer las preguntas del caso. La verdad es que no puedo decir, no tengo idea de lo que pudo haber pasado ahí», concluyo.

Si quieres ver el tenso momento que vivió Paulina de Allende, a continuación te dejamos los videos: