Antonella Ríos cuenta la firme de por qué rechazó ser constituyente Invitada al late de Pamela Díaz, Antonella Ríos aseguró que un diputado le ofreció postularse como candidata a la Constituyente.

Hace un tiempo Pamela Díaz estrenó su propio late en Instagram llamado ‘La pasión de ganar’. Y la más reciente invitada fue Antonella Ríos, con quien aprovecharon de conversar sobre distintos temas sobre su vida personal y laboral, además de la actualidad nacional.

Así que como quedan solo días para la elección histórica en nuestro país, no podían dejar de lado este importante tema, es más la actriz sorprendió al revelarle a la animadora que incluso intentaron reclutarla para que fuera como candidata a la Convención Constituyente.

«De constituyente me fui por la tangente» comenzó relatando entre risas Antonella Ríos, para luego seguir con la particular historia de cómo se acercaron a ella para ofrecerle esta oportunidad.

«Me llamó un diputado que yo conozco hace mucho tiempo; no lo voy a nombrar» señaló la actriz, aunque no costó mucho para que soltara la papita, ya que sin mucha resistencia salió a contar que se trataba de Renato Garín, ex RD.

Siguiendo por esta línea, Antonella agregó: «Me dijo que le parecía atractivo que mi imagen fuera ligada a una nueva Constitución. Yo lo encontré en una primera instancia un honor, porque imagínate formar parte de la historia».

Tras esto la chiquilla contó la firme de por qué rechazó esta oportunidad. «Prioricé por temas personales, que me tienen ocupada y además que si después la cosa queda mal, la Antonella tiene la culpa… y quiero huir un poco de ese problema, ahorrarme un problema y no formar parte de ese proceso por lo menos».

El mensaje de empoderamiento que compartió

Hace algunos días Antonella compartió una nueva postal posando en lencería, la cual acompañó con una sentida reflexión sobre el empoderamiento femenino que la llenó de aplausos.

«Vístete cómo señorita, pareces hombre… Siéntate como señorita, cierra las piernas… Calladita te ves más bonita… Pareces “Juanita tres cocos” jugando con hombres… Que vas a saber tú de problemas, los grandes si tenemos problemas reales… Pareces p*ta vestida así» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Antonella agregó: «Estas y otras frases nos determinan y son algunas de las que he escuchado durante toda mi vida. Hacia mí o hacía otras personas que nos censuran, delimiten y llenan de culpas, las que prácticamente quedan incrustadas en nuestra cabeza y evolucionan en nosotros como un lastre que no nos deja ser libres».