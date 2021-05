Ándate cabrito: Coté López lució a su sobrina como modelo para su nueva marca de maquillaje Con el lanzamiento de sus nuevos labiales, Coté López tuvo a su sobrina como modelo principal de la campaña y causó furor.

Por estos días, Coté López anda feliz de la vida con el lanzamiento de su nueva línea de maquillaje, ‘Clo by Cote López’. La rubia la rompió en redes sociales y ya se agotaron la mayoría de sus productos.

Sin embargo, ella no fue la única en lucirse con la llega de esta marca. Y es que al parecer el talento corre por la familia, ya que la sobrina de Coté debutó como modelo para la campaña de los cosméticos y dejó la grande.

Constanza López Jiménez es el nombre de esta chiquilla, quien es hija de una de las hermanas de Luis ‘Mago’ Jimenez, esposo de la rubia. Y con tan solo 25 años, posó en frente de las cámaras por primera vez y sacó aplausos.

En conversación con Las Últimas Noticias, la morena confesó que nunca había hecho algo así y que «estaba súper nerviosa por la sesión de fotos con los labiles».

Y es que a pesar de ser sobrina de Coté Lopez, Constanza nunca se había puesto bajos los focos y lleva una vida alejada de las cámaras. De hecho, la chiquilla estudia Ingeniería Comercial y vive en España por el momento.

Coté Lopéz y la relación con su sobrina

«Es súper entretenido ser sobrina de la Jose. Ella es súper divertida y somos unidos como familia. Es como una relación de amigas, pero cuando tiene que ser tía, es tía», relató la joven sobre relación con la ex modelo.

Quien además, contó cómo fue que se llevó a cabo esta sesión de fotos para la nueva marca de su tía. «Un día estaba en la casa y me llegó un WhatsAppa de mi tía: ‘¿quieres ser mi modelo?’. Me dio risa y dije: ‘ya, no soy modelo, pero con la guía de la Jose puedo hacerlo’ ».

«Nunca había hechos fotos tan de primer plano, era mi primera vez modelando y no sabía qué caras poner. Después me tía me relajó y la pasamos muy bien. Fue muy entretenido estar ahí, cambiarse ropa, maquillaje y ver el resultado también. Las fotos quedaron muy lindas», terminó por explicar la chiquilla.