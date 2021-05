Adriana Barrientos funa a pastelito casado que la acosaba en Instagram A través de redes sociales, Adriana Barrientos expuso a un pastel que le dejaba cochinones mensajes. Lo mejor es que resultó ser casado.

No cabe duda que Adriana Barrientos es más que activa en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, donde comparte todo tipo de registros, no solo de su vida personal, sino que ahora que va como candidata a Constituyente está mucho más atenta a los temas de actualidad.

Obviamente que la chiquilla no está ajena a los desubicados comentarios que lamentablemente son más que comunes entre las mujeres. Pero en esta oportunidad se aburrió de un sujeto en particular que le dejaba cochinos mensajes en cada publicación que subía.

«¿Te puedo secar?» le escribió un usuario de Instagram a Adriana Barrientos luego de que compartiera una postal en la que se luce en bikini. Y el perla no paró ahí, ya que siguió insistiendo, escribiéndole: «Hablemos por otro lado mejor o por teléfono mañana».

Así que finalmente la ex modelo se aburrió y comenzó a exponer a este tipo a través de sus historias en la red social, acompañando algunos de los mensajes que le mandó con un «@fernandoalid alguien conoce a este gallo????» incluso etiquetándolo.

Pero la historia no se queda aquí, incluso se pone mejor, ya que luego de que ‘La Leona’ compartiera la funa contra el cochino, este cambió en 180° su parada, ya que de inmediato partió a hablarle para asegurarle que le habían hackeado la cuenta y que él era casado, así que no quería verse envuelto en estas situaciones.

«Hola ¿Cómo estás? Me hackearon la cuenta. Estoy viendo cómo solucionar el problema, sorry los malos ratos, pero estoy impactado. Estoy casado y mi señora embarazada. No quiero tener problemas con esto» le escribió el tipo mucho más serio.

Obviamente que Adriana Barrientos no dudó en compartir estos nuevos mensajes que le mandó el sujeto, solo que en esta ocasión solo lo acompañó con un emoji riendo, no creyendo mucho la explicación del pastelito.