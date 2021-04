Raquel Argandoña contó la firme de su salida de ‘Bienvenidos’ A poco más de un mes de su salida de 'Bienvenidos', Raquel Argandoña contó de manera sutil a sus seguidores por qué no está en el matinal.

Ya ha pasado más de un mes desde la reestructuración de ‘Bienvenidos’, donde varios de su panelistas salieron de pantalla. Tal fue el caso de Raquel Argandoña quien desde ese momento se ha mantenido bastante en silencio, con algunas excepciones en sus redes sociales.

Así que cada vez que la Quintrala hacía alguna publicación en su cuenta de Instagram, sus seguidores la llenan de comentarios asegurando que la extrañaban en el matinal, mientras que otros le preguntaran si acaso volvería pronto al espacio de Canal 13.

Frente a esto Raquel Argandoña no fue muy abierta al responder a algunas de las interrogantes, simplemente limitándose a responder con un «Estoy mejor fuera» en todos los casos. Pero tantas fueron las insistencias de algunos de sus fans que al final se sinceró sobre las razones de su salida.

«Hay otro equipo y trabaja con la gente que quiere, la TV es así y estoy acostumbrada» es parte de los que señaló la animadora, junto con asegurar que ahora en el matinal «el contenido es otro».

Aunque no todo sería malo para Raquel Argandoña, ya que la también influencer tendría superada su salida del matinal ‘Bienvenidos’, ya que en la misma publicación adelantó que se vendrían nuevos proyectos próximamente.

«Estoy en otra cosa. Ya lo sabrán» señaló, junto con agregar que «estoy en algo que me gusta mucho». Sobre esto hay que mencionar que hace un tiempo comenzó a rumorearse que la Quintrala tendría su propio espacio en el cual hablaría de moda, pero que se retrasó producto de las nuevas cuarentenas.

Recuerdos de su infancia

Tal como te contamos recientemente, Raquel Argandoña quiso compartir con sus seguidores un recuerdo de cuando solo era una niña y vivía con su familia en la comuna de Recoleta, así que publicó una postal de su antigua casa con un sentido mensaje.

«Siempre en mi vida ha sido bueno usar mi pasado como trampolín y no como sofá», comenzó diciendo la rubia. «Cuando todo se me pone cuesta arriba, me hace bien recordar de donde vengo, de calle Purísima, en la comuna de Recoleta. Donde vivía junto a mis padres y hermana, una casa arrendada que mi padre con mucho trabajo pagaba» es parte de lo que escribió.