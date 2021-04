Gonzalo Ramírez en picada contra Camila Gallardo y su carrete en Miami El periodista del matinal de TVN, Gonzalo Ramírez, no se aguantó y criticó las fiestas clandestinas y la última salida de Camila Gallardo.

Durante la tarde de ayer, las redes sociales explotaron en contra de la cantante Camila Gallardo. Y es que a través de Instagram y Twitter aparecieron unas fotos de la chiquilla carreteando en Miami, en medio de la pandemia por Covid-19. Luego de que las postales se viralizaran, la lluvia de críticas no se hizo esperar para la artista. Y fue dentro de este mismo contexto, que el periodista de TVN, Gonzalo Ramírez, no se aguantó y también lapidó estas reuniones clandestinas.

Según la información que recoge Tiempo X, todo ocurrió durante la emisión del matinal ‘Buenos días a todos’ esta mañana. Aquí los panelistas y conductores conversaron con respecto a las fiestas clandestinas de los últimos días y los detenidos.

A raíz de este debate, fue que Gonzalo Ramírez junto con sus compañeros, criticaron duramente a Camila Gallardo por andar de carrete.

«Hay tantos jóvenes y niños que la siguen. En cierto sentido, hay una responsabilidad al respecto y lo habíamos visto cuando fue esta fiesta que se dio en su casa. Lo que más se le pedía por parte de las autoridades sanitarias era: dé el ejemplo y colabore». Estas fueron las palabras que dijo en primer lugar la periodista Carolina Escobar.

Dichos a los cuales se sumó Gonzalo y reflexionó con respecto a la crítica situación sanitaria que vive nuestro país.

Recordemos, que esta no ha sido la primera vez que pillan a Camila Gallardo en una reunión clandestina. Ya que el pasado 31 de enero, las autoridades de salud pillaron a la chiquilla haciendo una fiesta en su departamento del Hotel W.

Las palabras de Gonzalo Ramírez

«El tema es que hay que tomárselo en serio, muy enserio. No hay espacio, estamos casi al 98% de la ocupación hospitalaria. Yo sé que las cifras no nos dicen nada, como que no nos impacta», comenzó argumentando el periodista.

Quien además agregó que son miles las familias que sufren a raíz de esta enfermedad. «Las familias que han pasado o han tenido a un cercano comprometido en esa circunstancia, cuando ven estas imágenes dicen: ‘por favor, córtenla. Así no vamos a llegar a ninguna parte’. Ojo, que por quinto día consecutivo se han reportado más de 100 muertos diarios. O sea, en 5 días se han muerto 500 personas, lo que murieron en el terremoto del 2010».

Tras la intervención de Gonzalo Ramírez, el debate no terminó ahí, sino que la conversación continuó con respecto a la imprudencia de estas fiestas clandestinas y los detenidos.