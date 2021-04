«Esa foto está trucada»: Cecilia Bolocco contó la firme sobre el famoso ‘Bolocazo’ En el programa 'De tú a tú', Cecilia Bolocco finalmente habló sobre una de sus grandes polémicas: el Bolocazo del Festival de Viña.

Este jueves se emitió un nuevo capítulo de ‘De tú a tú’, donde Martín Cárcamo entrevistó a ni más ni menos que a Cecilia Bolocco, quien habló de distintos temas sobre su vida, además de su extensa carrera en el mundo de las comunicaciones.

Fue en este contexto que la ex miss Universo finalmente contó la firme sobre uno de sus momentos más polémicos: el ‘Bolocazo’ donde habría tenido una falla de vestuario en plena obertura del Festival de Viña, dejando a la vista más de la cuenta.

Resulta que en el 2000 Cecilia Bolocco se convirtió en la animadora del longevo espacio viñamarino, por lo que se decidió que participará de la obertura, donde realizó una impecable coreografía. Pero lo que se robó todas las portadas a la mañana siguiente fue un desperfecto en su traje.

¿Qué fue lo que pasó realmente?

Durante la entrevista con Martín Cárcamo, la comunicadora partió refiriéndose a su amor por el baile, ya que hasta los 21 años se dedicó a perfeccionarse como bailarina de ballet. Según lo que ella misma comentó, esta disciplina es una de sus grandes pasiones.

Tras esto, Cecilia Bolocco le comentó al animador de ‘De tú a tú’ que tiene la condición médica de ser hiperlaxa, lo que la hace más elástica de lo normal. Momento en el que el rubio natural le consultó por el polémico ‘Bolocazo’, así que finalmente contó la verdad de lo ocurrido.

«Yo bailé feliz de la vida con unas medias que tienen un protector, vienen con un protector, más la malla. Escúchame, esa foto está trucada. Sí, es imposible, es una tontera que yo lo diga ahora pero no importa, se entretuvieron, piensen lo que quieran» señaló de inmediato la animadora.

Siguiendo por esta línea, Cecilia Bolocco afirmó que era imposible que se vieran sus partes íntimas. «Eran medias de ballet, primero tenía medias, o sea no estaba a poto pelado. O sea, sin calzón porque las bailarinas no usamos calzón pero por lo mismo las medias tienen (un protector) y encima va la malla. Cómo se me iba a ver el…».