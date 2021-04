«Eres recién una cabra chica»: Faloon disparó contra Cami Gallardo por polémicas En su programa, Faloon Larraguibel no se guardó nada en contra de Cami. Algunas mujeres en redes denunciaron falta de sororidad.

En el programa ‘Zona de Estrellas’ de Zona Latina, Faloon Larraguibel disparó con todo contra la cantante Cami Gallardo.

Tras los últimos episodios donde se vio a la chiquilla carreteando en Miami sin ninguna medida sanitaria, además de la multa por realizar una fiesta clandestina en su casa, en el espacio se refirieron más a detalle del tema.

Frente a eso es que la rubia no dudó en lanzar sus dardos hacia la intérprete de ‘Abrázame’, tildándola de «cabra chica» y que tiene «humos arriba».

«A mí me cae tan mal esta mina, te juro que escucho ‘Cami’ y no (…) la encuentro una mina pesada, maleducada, que sola se separa de la realidad que vive Chile pero aún así tiene un doble discurso de decir ‘oye, yo soy del pueblo, soy muy humilde y quiero pelear con todos ustedes’», expresó Faloon en palabras recogidas por Publimetro.

Asimismo, Faloon afirma que le gusta «que la gente se dé cuenta de cómo es esta tipa, para que se le bajen un poquito los humitos, porque los tiene bien arriba».

«Oye, eres recién una cabra chica. Aprende a respetar las leyes, porque estamos pasando por una pandemia, entonces, chuta, quién mejor que tú para dar el ejemplo. Bájate un poquito de la nube», finalizó la chiquilla.

Críticas hacia Faloon

Tras sus dichos, a través de redes sociales un grupo de mujeres se manifestó en contra de Faloon, quienes criticaron su pensamiento acusando «falta de sororidad».

«(Los comentarios) dejan mucho que desear (…) no es la forma, no olvidemos que debemos ser sororas, si no nos apoyamos nosotras, ¡quién!», dijo a través de Instagram una usuaria quien informó no ser fan de Cami.

Rápidamente la rubia salió al paso y afirmó que «estoy criticando episodios en especial, y simplemente recordando lo que no se debe hacer (en pandemia), no a ella como persona o como artista, no confundas eso. Saludos».

Asimismo, la chiquilla explicó que «no tengo ningún problema en aceptar las críticas siempre y cuando sean bien argumentados y, por supuesto, con respecto».