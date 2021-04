Piñera anuncia aumento en cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia La tarde de este lunes, el presidente Sebastián Piñera hizo un nuevo anuncio sobre los el Ingreso Familiar de Emergencia.

Pasadas las 14:00 horas de este lunes, el Presidente Sebastián Piñera hizo un nuevo anuncio sobre el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), creado para palear la crisis social que generó en nuestro país la pandemia por el Coronavirus que lleva poco más de un año.

En este contexto el mandatario señaló que se aumentará la cobertura y los beneficios de este beneficio, con el cual se busca llegar al 80% más vulnerable que forma parte del Registro Social de Hogares.

«Recogiendo el mensaje de la gente, escuchando las propuestas de los parlamentarios de Chile Vamos (…) Queremos anunciar un mejor beneficio y una mayor universalidad del IFE» comenzó señalando Piñera en un punto de prensa realizado desde La Moneda.

Siguiendo por esta línea agregó que la nueva versión del IFE espera llegar a 13 millones de personas, pagándose $100 mil por integrante del hogar durante los meses de abril, mayo y junio.

Para acceder a este requisito, según lo señalado por Piñera, solamente se debe pertenecer al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

«Este nuevo y reforzado IFE (…) va a tener un costo total de 5.500 millones de dólares y se va a pagar con recursos públicos, sin afectar los ahorros previsionales y sin disminuir las pensiones actuales y futuras» indicó el mandatario durante su intervención.

Compleja semana para el Gobierno

Hay que mencionar que este anuncio por parte de Piñera se da en medio de una polémica semana para el Gobierno, ya que muchos han criticado la implementación de la página para postular al Bono Clase Media, al cual muchos no se les entregará ya que no aparecen como beneficiados.

Además, dejando de lado el nuevo IFE, durante esta jornada se debate en el Senado el proyecto por el tercer retiro del 10% de las AFP, tema que ha estado en el centro de la noticia, ya que desde el Gobierno han comentado en varias ocasiones que acudirían al Tribunal Constitucional en caso de que se apruebe.

En este contexto, la diputada Pamela Jiles afirmó que tiene información de que desde La Moneda no llegarán al TC frente al proyecto. De todas formas, Piñera no aceptó preguntas y no se refirió a esta situación en su anuncio sobre el Ingreso Familiar de Emergencia.