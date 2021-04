Ándate cabrito: Estos son los medios regalos que se llevan los nominados al Oscar Quedando días para que lleve a cabo una nueva edición de los premios Oscar, se dio a conocer los lujosos regalos que reciben los nominados.

Ya quedan cada vez menos días para que se realice la edición número 93 de los Premios Oscar, la cual se realizará con una serie de medidas sanitarias a raíz de la pandemia por el Coronavirus. Además que está ceremonia tendrá una importancia especial para Chile, ya que la cinta nacional ‘El Agente Topo’ es una de las competidoras.

Para todos aquellos que no lo sabían, todos los nominados ganen o no la preciada estatuilla se llevan un paquete de lujosos regalos a modo de reconocimiento por formar parte de la ceremonia. Esta serie de productos y servicios no son nada baratos, pues el total equivale a 300 mil dólares, lo que equivale a más de 200 millones de pesos chilenos.

De acuerdo a lo que reporta el sitio EnCancha, este paquete de regalos que se entrega en los Oscar, está a cargo de la empresa Distinctive Assets, quienes eligen una serie de productos de exclusivas marcas, que van desde lujosos viajes a licores e incluso juegos de mesa.

Aquí te dejamos la lista de regalos que se entregan en los Oscar

Viajes y fitness

Una estadía de 4 noches para dos personas en el Golden Spa con diferentes tratamientos personalizados. Lugar que se considera como uno de los más lujosos del mundo.

Estadía de 3 noches en Suecia, en el faro de Pater Noster. Situado en la isla sueca de Hamneskär, es un enclave ideal para los amantes de la naturaleza.

Suscripción anual en la comunidad de bienestar D.O.S.E by Daybreaker. Una plataforma de meditación y yoga enfocada en encontrar la paz interior.

Una sesión de orientación sobre fitness y estilo de vida de Andrea Marcellus, uno de los ‘coach’ más codiciados de Hollywood.

Un bono de 10 sesiones de entrenamiento personal con el entrenador de celebridades Alexis Seletzky.

Negocios

Sesiones de consultoría con Isaac Rudansky. Un total de 15 horas en las que podrán aprender a cómo lanzar una marca o llevar sus finanzas.

Asesoramiento de inversión con Moxehubcon la abogada capitalista Courtney Lawless. Una masterclass en la que aprenderán los secretos más prácticos a la hora de invertir.

Un bono en gestión de proyectos con Maison Construction.

Comida

Una botella de whisky bourbon añejo de Weed Cellars.

Una botella de edición limitada de Trust Me Vodka cuya caja está pintada por la artista Evgeniya Golik.

Una botella de tequila Antigua Cruz Añejo Cristalino.

Un lote de miel de manuka Comvita de Nueva Zelanda

Una botella de agua hidrogenada HFactor.

Anacardos tostados de Karma Nuts.

Un set de tés orgánicos de la firma Cup of Té.

Una selección de 10 paquetes de galletas Bahlsen.

Belleza

Una lipoescultura en ls prestigiosa clínica de cirugía estética de Los Ángeles: Art Lip.

Tratamientos faciales en Oxygenetix y suministro de maquillaje para un año con la misma firma.

Sesiones de vitaminas para la piel a domicilio.

Aceite para el cabello de British M.

Antioxidantes C60 Purple Power.

Bomba de baño de Hotsy Totsy Haus para que disfruten de un baño relajante.

Un ungüento de cáñamo de Fifth Element para la recuperación muscular post entreno.

Un set de cuidado para la piel de la firma de alta cosmética Miage.

Exfoliante facial de albaricoque y cúrcuma de Kanai.

Exfoliante corporal y aceite corporal de té y semillas de arándano de Isa Lazo.

Un lote de 11 productos y utensilios de belleza de Lilac.

Una mascarilla facial de la firma Ryst Mask.

Aceite de cáñamo íntimo de SalTerrae.

Moda

Un par de zapatillas de la firma portuguesa Loci. Realizadas en plástico reciclado, el 10% valor de cada modelo se destina a la limpieza de los océanos.

Un par de calcetines de London Sock Company.

Sudaderas de la marca Happiest Tee.

Ropa de estar por casa de la firma Cozy Earth.

Polera y bolso de mano de la firma Bonfire x Defy: Disaster.

Un par de zapatillas de Kicksnation x Soles4Souls. Se trata de una iniciativa que permite a los nominados mandar por correo uno de sus pares de zapatillas para que una persona necesitada pueda darles una segunda vida.

Conjunto de joyas de cristal de OMGigi.

Lentes de sol de Vintage Eyewear realizadas con materiales reciclados.

Otros