Tras estar en medio de la polémica Lucho Jara estrenó nuevo look Por estos días Lucho Jara se ha visto envuelto en una complicada polémica sobre su vida personal, pero ya intenta dejarla atrás.

Durante estos últimos días, Lucho Jara no lo ha pasado para nada bien, ya que el pasado domingo comenzaron a circular en redes sociales unas supuestas fotos y videos en los que aparecería en medio de una situación bastante comprometedora.

Ya que resulta que en los registros en los que aparentemente participa el cantante, estaría acompañado de la escort nacional ‘Natthy Chilena’, la cual en un primer momento confirmó a través de mensajes privados que efectivamente se trataba del cantante, pero posteriormente salió a negarlo.

Pese a que las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, desatando todo tipo de comentarios, Lucho Jara aún no se ha referido personalmente a esta situación, aunque sí conversó con Hugo Valencia, quien contó lo que hablaron a través de su programa por Instagram.

«Él me dice ‘Hugo sí, lo que pasa es que me están funando por las redes sociales’. Y yo le digo, ‘lo tengo clarísimo, por eso te estoy llamando'» comenzó relatando el periodista, junto con agregar que: «Entonces me dice ‘yo ya estoy viendo este tema, estoy hablando con mis abogados'».

«Le digo ‘Lucho, ¿eres tú la persona? ¿O desmientes que seas la persona que aparece en video y en esos audios?’. Y él me respondió que es todo mentira, que él no es esa persona y me reitera que el tema lo están viendo los abogados» agregó Valencia sobre la polémica situación.

Dejando de lado la polémica

Hasta este momento Lucho Jara todavía no se refiere a la compleja polémica en la que se vio envuelto, sino que está intentando hacer parecer que nada ha ocurrido, es más por medio de sus historias de Instagram ha mostrado que sigue con su vida normal, es más ahora estrenó un nuevo cambio de look.

«Gracias y mucho éxito en este nuevo hermoso emprendimiento» escribió el animador, etiquetando a su barbero de ‘Barber Rod’ quien llevó a cabo esta nueva imagen.