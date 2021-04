«Obviamente nos hemos equivocado»: Daniel Alcaíno sobre los 20 años de Yerko El hombre detrás de 'Yerko Puchento' hace un balance después de dos décadas del personaje, donde asegura no arrepentirse de nada.

Yerko Puchento ha sido el personaje más irreverente de los últimos tiempos y este año cumple 20 años de vida.

En el programa ‘El Lunes sin Falta’ de Canal 13 fue cuando el opinólogo se hizo reconocido popularmente, donde ha sido alabado y criticado.

Daniel Alcaíno, hombre detrás del personaje, habló con TiempoX para explicar la génesis de Yerko.

«No pretendíamos nada más que hacer una especie de la copucha, lo que hacía la ‘Cuatro Dientes’, que era la copucha de la semana, y de ahí la palabra copuchento que había que mezclarla con un nombre medio europeo… Y eso fue, por hacer esa combinación», dijo.

Además, menciona que el personaje «nos trajo muchos problemas, porque era un humor muy frontal, a mucha gente no le gustaba el personaje, no era medias tintas y no dejaba a nadie indefinido. En un principio eso me asustaba, trataba de justificarme un poco».

Cabe señalar que aparte de Alcaíno, el guionista Jorge López colabora en la estructura de Yerko, quien lo hace ser mucho más deslenguado.

Mea culpa de Yerko

Tras varias demandas, polémicas y discusiones en televisión a raíz de su personaje, Alcaíno menciona que no se arrepiente ya que «gracias a Dios no soy yo el personaje, así que no sé lo que pensara Yerko realmente».

«Hay que estar en sus zapatos, es un personaje que tiene más licencias que un ser humano común y corriente», agregó.

Sobre su compañero, Jorge López, menciona que «me saco el sombrero con la habilidad de Jorge para hacer durar este personaje tanto tiempo, porque yo soy bastante más rabioso, hubiese peleado muchas más cosas con los ejecutivos, soy más odioso en ese sentido, pero es un personaje que hacemos de a dos, nos respetamos mutuamente, su opinión, mi opinión del personaje».

Finalmente, Daniel reconoce que «obviamente nos hemos equivocado, obviamente hay meas culpa, que uno dice ‘mm ya, vamos a ir tratar de ir corrigiendo».

Cabe señalar que actualmente Yerko prepara su regreso al público con ‘Yértigo’, función que se realiza a través de internet.