A garabato limpio, Chino Ríos criticó duramente a Juan Cristóbal Guarello A través de una publicación de Instagram, el ex tenista Chino Ríos disparó duras críticas contra el comentarista deportivo, JC Guarello.

La polémica entre Juan Cristóbal Guarello y el Chino Ríos suma y sigue. Y es que luego de que el comentarista deportivo publicara un libro, han sido varias la repercusiones y encontrones mediáticos que ha tenido. Ahora, fue el turno del ex tenista de arremeter, quien envió un mensaje a garabato limpio para el periodista.

Según la información que recopila La Cuarta, todo el enredo comenzó el lunes pasado. Esto, tras la publicación del libro ‘País barrabrava’ escrito por Guarello. Y según dicen por ahí, son varios los trapitos que han salido al sol con este texto. Tanto así, que el ex líder de la Garra Blanca, conocido como Pancho Malo, anunció que interpondrá una denuncia en contra de los dichos del periodista.

¿Cómo salió la baile el Chino Ríos en todo eso? Al parecer, el ex número uno le habría prestado ropa al barrista, y entre dimes y diretes se dijeron de todo con el comentarista. Y cuando pensamos que ya se había acabado el asunto, el ‘Chino’ no encontró nada mejor que publicar una foto de Guarello en su Instagram, en donde lo subió y lo bajó, criticando duramente sus palabras.

El contundente mensaje del Chino Ríos

«Como un hueón puede tener tanta cara de odio. Y con esa cara le tiraste los cagados a la mujer de Bonvallet. Tení cero códigos», comenzó escribiendo el ex tenista.

«Para aclararte, no he leído ningún libro tuyo y no lo haré. Tu fin en la vida es hacer mierda a la gente exitosa, por que la envidia no te deja hacer otra cosa. Habla sobre lo mentiroso que eres en pantalla, solo para mantenerte en un programa de mierda, ya que tu cabeza no te para algo mejor». Entre garabato y garabato, el Chino Ríos no se contuvo al momento de decirle las tantas a Guarello.

Por último, terminó su testimonio haciendo una comparación entre el comentarista y el fallecido futbolista y panelista deportivo, Eduardo Bonvallet. «Desde que empecé a escuchar de ti y tratar de ser una copia de Bonvallet, lo único es hacer mierda. Pero la gente no es tonta y saber que no te da para más», concluyó.