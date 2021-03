Loreto Aravena vive desagradable situación en farmacia: vendedora la mandó a buscar boleta a la basura La actriz Loreto Aravena utilizó sus redes sociales para manifestar su molestia tras vivir una incómoda situación en una farmacia.

Loreto Aravena utilizó sus redes sociales para contar un desagradable momento que vivió en una farmacia por la compra de un medicamento.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz relató que compró un remedio, pero luego de llegar a su casa, se dio cuenta de una tira completa venía vacía. Por lo mismo, de inmediato decidió ir a reclamar al local.

«Regreso a reclamarla y me piden la boleta. Obvio que la metí al basurero apenas salí de la farmacia, pero tengo la transacción del banco que indica lugar, hora, etc», detalló la artista.

Luego señaló que «no me cambiarán el remedio por no tener boleta, aun con la transacción del banco, pero adivinen qué me dice la vendedora: ‘vaya a buscar la boleta al basurero’ y yo ¡plop!».

«Ojo: el descriterio al que me refiero no es que no me cambien el producto por no tener la boleta, ¡es que me manden a hurgar la basura para encontrarla!», explicó.

Poco después, Loreto Aravena contó que se comunicó con el laboratorio, quienes le dijeron que no era necesario la boleta para realizar el cambio. Además, le manifestaron que le llevarían a su domicilio el medicamento.

Por otra parte, la farmacia se comunicó con la actriz ante su reclamo, pidiéndole disculpas por el mal rato. «Lamentamos las molestias ocasionadas, nos sentimos muy avergonzados del mal rato que tuviste que pasar», le indicaron.

Luego agregaron que «efectivamente la farmacia puede pedirnos la copia de tu boleta y por este medio también podemos emitirla».