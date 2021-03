Katherine Orellana sacó aplausos con fotito luciendo transparencia Por medio de su cuenta de Instagram, Katherine Orellana encantó a sus seguidores con una destapada fotito donde luce una bella prenda.

A pesar de que lleva bastante tiempo alejada de la televisión Katherine Orellana encontró una nueva forma de mantenerse activa y en contacto con sus seguidores. Pues la chiquilla está constantemente compartiendo todo tipo de registros en sus redes sociales.

Es en este contexto que solo hace algunas semanas la morenaza de Rancagua encantó a sus fanáticos al estrenar un radical cambio de look, dejando de lado su cabellera oscura y con dreadlocks, optando por un tono rubio que rápidamente le trajo solo piropos.

Y ahora Katherine Orellana nuevamente se llenó de aplausos en su red social, compartir una fotito en la que luce una polera con una osada transparencia. «Recibiendo nuevas energías» escribió para acompañar la postal, junto con contar que estaba contestando preguntas sobre cómo perder algunos kilitos.

Obviamente que al poco tiempo de compartir la fotito, la cantante recibió más de dos mil me gusta y decenas de comentarios remarcando lo guapa que se ve con la transparencia y fascinados con su nuevo look.

«Muy linda Katy 💐, saludotes»; «Que regia 🙌 seca sigue así»; «Que sea mas trasparente la camiseta jj»; «Ay que bella negrita»; «Para darle un beso en ese cuello»; «Pero pa que tan regia???»; «Estas regia mi amor me enamoré de ti»; «Cada dia mas bella» y «Guapa» son algunos de los mensajes que recibió Katherine Orellana.

Su reciente arreglín en el rostro

Hay que mencionar que hace solo algunas semanas Katherine Orellana contó que se hizo algunos arreglines en el rostro, pese a no contar de que se trataba, la chiquilla contó que estaba más que feliz con estos cambios, mostrando algunas fotitos de su nueva imagen en redes sociales.

«Les cuento que yo al fin me estoy arreglando el caracho para que no me lo pidan más jajaja broma!!! Hoy vine a visitar a @dra.jusycarrilloa para realizar unos hermosos retoques en mi cara, visita su Instagram y entérate de todos los maravillosos procedimientos que tiene para ti» es parte de lo que escribió.