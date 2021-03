Lucho Jara sacó del baúl algunas fotitos antiguas junto a su esposa "En vacaciones tenemos tiempo para muchas cosas", escribió Lucho Jara en Instagram, donde dedicó a Silvana una serie de fotitos donde aparecen muy tórtolos.

Alejado de la televisión se encuentra el cantante nacional Lucho Jara, quien actualmente se encuentra de vacaciones en el sur de Chile, principalmente en la región del Bío Bío.

Durante su descanso, dejó de lado los tiktoks y decidió subir unas fotitos a Instagram junto a su esposa Silvana Hasbún con quien lleva más de 30 años de relación.

Pero lo novedoso de estas imágenes es que se le ve al animador de Mega mucho más joven, ya que hizo una retrospectiva de cómo ha evolucionado la feliz pareja.

«En vacaciones tenemos tiempo para muchas cosas, entre otras de navegar en los recuerdos de la vida», escribió el intérprete de «Un golpe de suerte».

Luego de eso agregó que encontró «fotos de nuestro pololeo que va para los 30 años. Jajajajajja. Que aguante de esta mujer. Aquí un pequeño collage de esta travesía. Buena tarde a todos».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luis Jara (@luisjaraoficial)

Lucho Jara fuera de la televisión

En una entrevista a través de Instagram con Daniel Valenzuela, Lucho Jara se refirió a su vida fuera de la televisión, después de su salida del matinal ‘Mucho Gusto’ de Mega a mediados de 2020.

«A mí me gusta la pega de la tele, pero no pasa nada. No tengo ansiedad, no tengo un deseo. Uno tiene que generar valor en las cosas que hace, si tú no generas valor estás por estar, entonces da lo mismo que estés. Si tú estás y generas valor, se nota que estás», dijo al ‘palomo’.

Asimismo agregó que «el canal tendrá que decidir qué es lo que pretende hacer conmigo, pero es una decisión del canal y cuando el canal lo decida me lo tendrá que comunicar, y eso es parte del trabajo de ellos. Pero yo no tengo ansiedad de nada».

Revisa la entrevista a continuación: