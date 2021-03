¿Indirecta a Anuel AA? Karol G estrena nueva canción «El Barco» La cantante colombiana Karol G estrenó su nueva canción "El Barco". Y según sus fanáticos, se trataría sobre su ruptura con Anuel AA.

Karol G llegó a prender a sus seguidores con su nuevo álbum «KG0516», el que recopila sus canciones más reconocidas. Sin embargo, esta no era la única sorpresa que le tenía a sus fanáticos, ya que también estrenó el videoclip de su sencillo «El Barco».

El tema, que ya se ha convertido en todo éxito, es una pieza lenta, casi una bachata con una letra llena de sentimentalismo, perfecta para los despechados. Es por esto que varias personas comenzaron a sospechar de que hablaba sobre su relación con Anuel AA.

Con frases como «Un día me querías, al otro no» o «Y a esa que te toca dile que no la envidio, porque ya no me duele, la que quemaba ahora es tibio», muchos asumen Karol G que se refiere a su ruptura con el reggeatonero.

Sus fanáticos aseguraron que la artista colombiana podría estar pasando por un momento triste por su separación, aunque ella no se ha manifestado sobre el tema.

El nuevo disco de Karol G «KG0516»

El nuevo álbum de la artista contiene un total de 16 canciones, y cuenta con colaboraciones junto a Anuel AA, Ivy Queen, J Balvin, Ozuna, entre otros artistas. Además, incluye su sencillo «Location» junto a Anuel AA y J Balvin, el que se convirtió en un éxito y se llevó varios reconocimientos.

«Para mi este álbum representa la evolución de Carolina como persona y de Karol G como artista. Es un número de vuelo con el que invitó a la gente a que se unan en mi nuevo viaje musical, donde cada canción representa una escala que te lleva a un lugar completamente diferente», dijo Karol G.

Luego agregó que «experimente y fusioné varios sonidos con distintos géneros y vibes. Es algo que nunca han escuchado de mí, y son canciones que representan la manera más real de la persona y la artista que soy»,.