Ignacia Michelson se llenó de piropos con unas sensuales fotitos A través de Instagram, la exintegrante de 'Resistiré', Ignacia Michelson subió unas osadas fotitos que hizo volver locos a sus seguidores.

La exintegrante del reality show de Mega ‘Resistiré’, Ignacia Michelson sigue haciendo de las suyas a través de las redes sociales.

Todo porque la chiquilla subió unas fotitos a su Instagram, donde posa con un osado bikini, provocando miles de piropos por parte de sus seguidores.

«Que rico el color rosa» y «Shhh Bitch !!», fue lo que escribió Michelson en los post, donde ambas imágenes sobrepasan los 60 mil likes en la red social de la camarita.

Comentarios como «te amo», «hermosa», «sin palabras», «diosa», «mamacita«, son algunos de los que se presentaron en las dos fotitos.

Pero eso no es todo, ya que también se sumaron algunos emojis por parte de sus excompañeros de realites como Gemma Collado y el mexicano Erick ‘Yi-Hu’ Sánchez.

El presente de Ignacia Michelson

Tras su última aparición en el reality de Mega en 2019, Ignacia Michelson tomó su propio rumbo y partió a México para integrar el programa de telerealidad de MTV, ‘Acapulco Shore’.

Sin embargo, antes de emprender el vuelo a tierras aztecas, la chiquilla tuvo un inconveniente, ya que la aerolínea no quería dejarla abordar porque no contaba con un pasaje de vuelta a Chile y había llegado tarde al lugar.

«Parece que mis jefecitos quieren que me quede allá, porque no me dieron pasaje para volver a Chile», dijo Michelson a través de Instagram, comentando que no podría viajar ese día.

Finalmente, la chiquilla pudo solucionar el problema y pudo ir rumbo hacia el país del tequila. «Por fin tomamos el avión, nos vamos, nos vamos, con miedo», dijo.

Cabe señalar que Ignacia ya había participando en ‘Acapulco Shore’, la primera vez lo hizo en 2020, convirtiéndose en una de las personas más reconocidas dentro del programa.