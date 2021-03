Gabriel Boric en picada contra ex ministro Briones y lo cataloga de ‘barsa’ Tras ser proclamado como candidato presidencial, el diputado Gabriel Boric disparó directamente contra el ex ministro Ignacio Briones.

Una nueva carta para las presidenciales se alzó desde la oposición. Esta vez, de la mano del diputado por Magallanes, Gabierl Boric. Bajo una candidatura proclamada por el partido Convergencia Social, el Frente Amplio se la juega nuevamente en la carrera hacia La Moneda.

Tras el anuncio, el político conversó en ‘Palabra Que Es Noticia’ de Radio Futuro, y no se detuvo al momento de criticar las medidas tomadas por el gobierno, apuntando directamente al ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

“No hay que bajar la guardia. Santiago no es Chile. Hace dos semanas se endurecieron las medidas. En Magallanes ya pasamos la tercera ola. Las medidas no pueden ser tomadas pensando en esa mentalidad santiaguina”, comenzó argumentando el diputado. Esto, con respecto a las disposiciones que ha tomado el gobierno dentro del contexto de pandemia.

“He visto en las calles como se han destruido trabajos, empleos, redes de apoyo familiar, donde se necesita mucho más apoyo del Estado, y eso desde la Monda parece que no lo ven”, agregó Boric.

Asimismo, el ahora candidato se refirió a los actuales proyectos por un posible tercer retiro del 10% en las AFP. “Es irresponsable pedirle a los trabajadores que se rasguen con sus propias uñas y acudan a sus ahorros, porque al final del día es potenciar el individualismo”, aseveró.

Su crítica no se detuvo ahí, sino que también hizo un llamado al gobierno para tomar cartas en el asunto. “Que el Estado se ponga la mano en el bolsillo, y cuide y no abandone a los chilenos”, dijo a Radio Futuro.

Gabriel Boric en picada contra Ignacio Briones

Hubo un nombre en particular que salió al baile durante la entrevista. Y es que el diputado no se contuvo al momento de fijar responsabilidades con respecto a las ayudas estatales.

“Súper barsa Briones. Como ministro de Hacienda estuvo celebrando que no se aumentara el bono covid en más de 65 mil pesos. ¿Y que ahora se dé cuenta que el litro de leche es más caro que en Londres?”, fue parte de lo que comentó.

Además, se dirigió directamente al ex mandatario, quien actualmente se está postulando para la elección de constituyentes. “¿Ahora que eres candidato te vienes a dar cuenta? Estaba a cargo de la billetera de Chile, pero en su momento miró para el lado”, argumentó duramente.

Con respecto a su candidatura como presidenciable, el diputado también comentó las motivaciones detrás de la decisión. “¿Cómo sacar a Chile adelante? Estamos viendo como la fragmentación de las diferentes fuerzas de oposición de Piñera van a terminar favoreciendo a sectores que no quieren cambiar nada y mantener sus privilegios”, comenzó explicando.

“Esta candidatura no es afán personal. La empezamos para contribuir, para dar un debate de unidad más amplio y que sea un debate de ideas, en base a las ideas que pueden unirnos. En este debate se dan posiciones que no contribuyen”, fue parte de la reflexión del diputado.

Por último, Gabriel Boric también se refirió a algunas de sus pares femeninas como la ex candidata Beatriz Sánches, y a la actual defensora de la niñez, Patricia Muñoz.

“Yo estoy tomando la posta de lo que dejó la Bea, y Paty Muñoz es una tremenda defensora de la niñez. Se da la situación de que un grupo de parlamentarios conservadores tratan de destruirla por un video, donde se ve una mujer empoderada. A mí me parece que Paty tenía que concentrarse en su defensa y la institución”.

Con esto, el diputado comentó la compleja situación en que se vio envuelta Muñoz. Quien luego de promover un video en donde se leía la frase “saltarse todos los torniquetes”, se realizó una solicitud de remoción del cargo por parte del oficialismo. Recurso que fue desestimado por la Corte Suprema el pasado lunes.