«Fue heavy»: Belén Mora confesó que perdió embarazo junto a Toto Acuña En una reciente entrevista, Belén Mora dio a conocer que junto a Toto Acuña estaban esperando un hijo al que lamentablemente perdieron.

La noche de este martes, Belén ‘Belenaza’ Mora fue la más reciente invitada al nuevo programa de Canal 13 ‘De tú a tú’, donde reveló varios detalles de su vida personal, pero el que más llamó la atención es que confesó que recientemente perdió el hijo que esperaba junto a Toto Acuña.

«Estuve embarazada hace poco, tuve una pérdida de 8 o 9 semanas, hace cinco semanas y fue bonito, porque nosotros con el Toto llevamos muchos años de relación, sin cuidarnos» señaló la ex ‘Morandé con Compañía’ en la conversación con Martín Cárcamo.

Siguiendo por esta línea, Belén Mora agregó que: «Habíamos pensado que no podíamos tener hijos, y de repente yo todos los domingos me hacía un test de embarazo, una cosa casi rutinaria, y me hago el test de embarazo y salió positivo y fue ‘llamas'».

Pero la felicidad por esta noticia no duró por mucho tiempo, ya que según ella misma contó «a las 8 semanas lo perdimos y yo decidí no hacerme un legrado, que es el raspaje, y lo parí, estuve 6 días en la casa pariendo literalmente».

«Los dolores, las contracciones, la pena, la culpa, pero sí, siempre hemos querido agrandar la familia, y por lo mismo nunca nos hemos cuidado» señaló Belén Mora sobre esta lamentable situación.

De todas formas la comediante le ve lo bueno a su pérdida. «Ahora, siempre le saco el lado positivo a las cosas y lo positivo es que podemos tener hijos, que no tenemos ningún problema de fertilidad y que esta pérdida fue por razones ajenas al uno o al otro, simplemente selección natural, pero fue heavy».

Su relación con Toto Acuña

Otro de los temas que habló Belén Mora fue sobre su relación con Toto Acuña, con quien ya lleva varios años de relación, esto luego de conocerse en el set del programa de humor de Mega. Pese a que contó que en un principio le pidió ser solo amigos, el amor pudo más y terminaron como pareja.

«Cuando ya empezamos a salir con el ‘Toto’, me quedaba en su departamento y el me pasaba su pieza y el dormía en el living», contó Belenaza, a lo que Cárcamo pregunta la razón de eso, a lo que respondió de forma irónica «porque el hueón es un caballero y yo no me entregué a la primera porque una viene de familia».