«Ahora tiene plata»: Abuela de Tomás Bravo acusó duramente al padre del menor En entrevista con el matinal 'Bienvenidos' de Canal 13, Elisa Martínez se refirió en duros términos a Moisés Bravo, padre de Tomás.

Siguen las pericias en torno al caso de Tomás Bravo, niño de 3 años que fue encontrado sin vida el pasado viernes y que mantuvo en vilo a la población.

José Escobar, su tío abuelo, es el principal sospechoso del crimen. Sin embargo, el juicio en su contra tuvo como consecuencia el rechazo a la prisión preventiva al no existir comprobación clara de su participación.

Tras el litigio Elisa Martínez, abuela del menor, conversó en el matinal ‘Bienvenidos’ de Canal 13 y aclaró que confía en la inocencia de José y acusó a la familia paterna del pequeño de mentir en el caso.

«Ellos están muy mal asesorados por lo que he sabido. Y me extraña que hay algunas personas de esa familia que han hablado cosas de mí y mi hermano», dijo la abuela de Tomás.

Asimismo, continuó diciendo que «me parece extraño. No sé qué otro adjetivo colocarle a esta familia. Bueno, esto se va a ir de a poco aclarando. Ahí los quiero ver a ellos, de qué forman nos van a pedir disculpas. Ellos no son quiénes para juzgar a nuestra familia».

Pero eso no fue todo, ya que los dardos de Martínez se fueron en contra de Moisés Bravo, padre de Tomás a quien lo tildó de «papito corazón», acusando que tenía una deuda por pensión alimenticia.

«Me extraña que el papá ande ahora de ‘papito corazón’. Ahora tiene plata para pagar abogado y debía más de cinco meses de pensión al niño. Y ahora ofende a mi hermano, que el niño lo amaba», expresó la mujer.

Finalmente, Elisa Martínez reflexiona sobre la investigación y explica que «hay cosas que no me cuadran. No necesito ser juez para darme cuenta que, desde el principio se está trabajando mal en el caso».

Revisa el programa completo a continuación: