El diminuto bikini de Oriana Marzoli que causó furor en redes sociales A través de su Instagram, la modelo Oriana Marzoli se lució bailando en un pequeño bikini. Prenda que fue la sensación entre los comentarios.

Una vez más la española Oriana Marzoli hace noticia. Sin embargo, esta vez no es por alguna polémica entre famosillos o chicos reality. Sino que la modelo publicó un video que causó revuelo en sus redes sociales. Vistiendo un diminuto bikini color rosado, sus fanáticos no se detuvieron al momento de enviarle piropos. Así como también, unos chistositos compararon la pequeña prenda con una mascarilla.

Recordemos que la ex chica reality ya suma una inmensa cantidad de seguidores, alcanzando 2.1 millones en su cuenta de Instagram. Y es que día a día la rubia encanta a su fanaticada con osadas fotitos alrededor del mundo. Cabe destacar, que la modelo saltó a la fama luego de un extenso paso por los realitys más exitosos de Mega. Tales como, ‘Doble tentación’ y ‘¿Volverías con tu Ex?’.

Esta ocasión no fue la excepción, ya que el último video de Oriana Marzoli causó furor en redes sociales. De hecho, a tan solo dos días de subirlo, el registro tiene más de 110 mil ‘me gusta’. Al ritmo de la canción ‘Explícito’ del reggaetonero Myke Towers, la chiquilla lució sus pasos de baile.

El bikini que causó polémica

Más allá de la coreografía, el detalle que llamó la atención de todos los seguidores de la española fue su bikini. Y es que si bien algunos amaron el pequeño conjunto de color rosa, otros chistosos compararon la prenda con uno de los accesorios indispensables de esta temporada: una mascarilla.

«Pues mira que a ti todo te queda muy bien, pero ese bikini es muy raro», «te has confundido, te has puesto la mascarilla en el papo jajaja» y «otra que se pone la mascarilla donde no toca», fueron alguno de los divertidos mensajes que dejaron los seguidores de la española.

Sin embargo, los piropos no faltaron y la chiquilla sacó un sin fin de aplausos. «Cada día estás más hermosa y guapísima», «Eres un bombazo», «Vaya cuerpazo tiene Ori, eres dios», escribieron unos fanáticos.