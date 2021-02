UDI confirma la expulsión de concejal Iván Roca tras indignantes dichos Luego de salir a defender a su hijo acusado de violar a una niña de 12 años, desde la UDI expulsaron al concejal Iván Roca.

En los últimos días el concejal de Lota, Iván Roca, ha estado en el centro de la polémica, luego de que saliera a defender a su hijo de 33 años, quien fue detenido y acusado de violar a una niña de 12 años. Frente a las duras críticas que recibió de todos los sectores, ahora se enfrenta a las consecuencias.

Pues durante la jornada de este viernes, desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), se confirmó que Roca «ya no pertenece a las filas del partido». A raíz de sus dichos en los que mandaba a los padres a «encerrar» a sus hijas para evitar que fueran abusadas.

A través de un comunicado publicado por el partido, el cual fue firmado por Javier Macaya, su presidente, en el cual se señala que «Consideramos que las declaraciones del concejal son totalmente inaceptables y que nuestro compromiso siempre ha estado y estará con la protección de las mujeres que sufren cualquier tipo de abuso».

Y la cosa no se quedó allí, ya que desde el partido señalaron que enviaron los antecedentes del caso al Tribunal Supremo de la UDI, quienes deberán tomar medidas al respecto. Por otro lado, también dieron a conocer que se hizo un requerimiento al Servel para bajar la candidatura ya inscrita del concejal Rocal.

De todas formas, desde el partido se adelantaron a la respuesta que podrían recibir y señalaron. «En el evento que dicha gestión no sea exitosa, el candidato Iván Roca no tendrá el respaldo del partido y no será apoyado por nosotros, entendiendo que sus declaraciones no representan los principios fundantes de la UDI».

El rechazo por parte de la ministra de la mujer

Al poco tiempo de viralizarse los desubicados dichos del concejal Iván Roca. Salió la Ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, a referirse a esta situación a través de su cuenta de Twitter.

«Me parecen inaceptables las declaraciones del concejal Ivan Roca, normalizando situaciones de abusos y vulneración a una menor» señaló la jefa de cartera quien además es del mismo partido.