Ingrid Aceitón encantó al estrenar un radical cambio de look Por medio de sus redes sociales Ingrid Aceitón compartió el drástico cambio de look al que se sometió, recibiendo solo cariño de sus fans.

Las últimas semanas han sido más que complejas para Ingrid Aceitón, pues la comunicadora dio a conocer a fines de enero que lamentablemente perdió a su hija en el séptimo mes de embarazo, con un desolador mensaje a través de Instagram que entristeció a sus seguidores.

«Mi hija Alice está muerta, ya no está conmigo. Yo desecha, destrozada, muerta en vida» es parte de lo que escribió en ese momento la ex participante de ‘No basta con ser bella’, quien desapareció por bastante tiempo de las redes sociales.

Pero hace algunos días Ingrid regresó a Instagram para compartir una sentida reflexión y agradecer todos lo mensajes de cariño que ha recibido. Es en este contexto que ahora la chiquilla encantó a sus seguidores al estrenar un radical cambio de look.

Resulta que decidió dejar de lado su clásico cabello castaño largo, optando por un tono mucho más claro, además de cortarlo casi a la altura del mentón y así lo demostró con dos fotitos además de un mensaje de agradecimiento.

«Como siempre entregandome a @salondanizaonat haciendome un cambio con todo el amor del mundo Esta mujer, que todo lo logra, que trabaja con amor y dedicación. Porque sí le importa cada clientita 🌹 Además de ser una hermosa persona… y yo como siempre intento de llenarme y rodearme de solo aquellas que vibran bien. Te quiero amiga y gracias por quererme igual» escribió Ingrid en Instagram.

Al poco tiempo de compartir su cambio de look, la ex modelo recibió más de 21 mil me gusta y decenas de comentarios piropeándola por lo bella que quedó con su nueva imagen, además de felicitarla por su fortaleza en estos difíciles días.

«Linda admiro tu fortaleza»; «Estás hermosisima ! Fuerte y poderosa ❤️»; «Que alegría que sigas avanzando, un abrazo mi querida Ingrid»; «Amooo mi preciosa»; «Quedaste hermosa.. 😍»; «Quedaste más hermosa aún»; «Te quedo hermoso siempre es bueno su cambio» y «Hermosa, eres una gran guerrera» le escribieron.

Aquí te dejamos el nuevo look de Ingrid Aceitón