Di Mondo contó que no le gustan las comparaciones con Briones: «Ya no es chistoso» Pese a que confesó que igual se ríe con las comparaciones con el ex ministro, Di Mondo señaló que el trasfondo no lo tiene muy contento.

No cabe duda que Di Mondo se ha ganado el cariño de los chilenos gracias a los extravagantes looks con que ha sorprendido en las últimas galas del Festival de Viña, convirtiéndose en uno de los más esperados para cada edición del evento.

Ya que este año no se hará el certamen, en Ciudadano ADN conversaron con el socialité sobre sus recordados pasos por la alfombra roja, además de otros temas que lo han tenido en la mira durante el último tiempo, como sus comparaciones al ex ministro Briones.

«Son momentos y experiencias que se disfrutan, y ahí hay un mayor sentido de estar presente, porque pasan tantas cosas, a veces no tan buenas, a veces increíblemente inesperadas» comentó Di Mondo en referencia a su paso por la edición del 2019 cuando llegó con un traje inspirado en un pez volador.

Junto con esto, el chileno-estadounidense recordó el gran cariño que recibió por parte del público en esa ocasión y aseguró que «literalmente no me puse a llorar para no ensuciar y destrozar el maquillaje, pero la emoción era muy grande».

Sus comparaciones con Ignacio Briones

Obviamente que un tema que no podía faltar eran los memes que han salido sobre su gran parecido al ex ministro Ignacio Briones. Frente a esto Di Mondo señaló que «veo una similitud, yo me río, no me molesta. Todo eso yo me lo tomo con mucho amor, veo muchos memes, me río. Unos son más chistosos que otros».

Aunque el influencer agregó «estuve pensando el otro día y lo tomé un poquito no tan light, porque yo no soy partidario de ningún partido político en específico, pero creo que hay una gran gravedad en el gobierno de Piñera, donde por experiencia de familia, por mis padres, que mi papá vivió fuertemente el golpe militar, y mi mamá también por otro lado».

«No sé específicamente los números de muertes que hubo, el número de gente que perdió los ojos, pero yo diría fuertemente que no me parezco en nada a Ignacio Briones. Yo como humano no podría ser partícipe de un gobierno con ese nivel de falta de derechos humanos, yo no puedo matar ni una hormiga» comentó Di Mondo.

«Físicamente quizás nos parecemos, pero rotundamente no somos personas parecidas. Alguien una vez me quiso mencionar que quizás hay alguna gente que lo toma como a la broma, pero si lo vemos desde un lado más profundo quiero decir que ya no es chistoso, porque es serio» cerró.