Notero de ‘Bienvenidos’ se emocionó hasta las lágrimas con cartel sobre Tomás El notero Rodrigo Pérez no pudo evitar quebrarse en vivo mientras leía el mensaje en un cartel dedicado al pequeño Tomás Bravo.

Una semana ha pasado desde la desaparición del pequeño Tomás Bravo, caso que ha movilizado a todas las policías y voluntarios en el sector de Arauco. Debido a la corta edad del niño el caso ha conmovido a todos los involucrados, incluso a los periodistas, tal como ocurrió con un notero de ‘Bienvenidos’.

Resulta que el matinal de Canal 13 estaban transmitiendo desde Caripilún los últimos avances en el caso, momento en el que el periodista Rodrigo Pérez leyó un cartel en relación al chicoco de tres añitos que aún no aparece. Mientras iba leyendo, no logró aguantar la emoción por las bellas palabras.

«¡Tomás! ¿Me escuchas? Ya se terminó el juego que tenías. Fue muy divertido, te buscamos harto. Moviste a un país entero, mira…» comenzó señalando el notero quien se mostraba notoriamente conmovido. «Emociona leerlo, la verdad».

Junto con esto, siguió leyendo el cartel: «Hasta los aviones vinieron a buscarte y fue algo ingenioso tu escondite, pero ya terminó el juego. Es hora de que salgas de ese lugar, Tomás. En otro momento podemos seguir».

Pese a esto, llegando al final del mensaje dedicado al pequeño no pudo evitar contener la emoción. «Aparece… aparece que Chile te espera para darte el mejor premio», leyó, para luego entre lágrimas afirmar que «son gestos como estos que emocionan a todos».

«Son frases muy emotivas, pero que mantienen el ánimo y la esperanza, que mantienen a una comunidad unida» lanzó como reflexión el notero de ‘Bienvenidos’.

Tras este emotivo momento, los animadores del espacio, no pudieron evitar dedicarle unas palabras a Pérez. «Sé que además no solo has realizado tu trabajo de periodista, sino que también has estado ayudando mucho a la familia (…) Acá estamos contigo también, porque esto no es fácil» señaló Sergio Lagos.

Mientras que Ángeles Araya recordó que para los comunicadores es muy difícil no involucrarse emocionalmente en casos como los del pequeño Tomás. «Lo que le sucede a Rodrigo es la muestra de eso. Desde acá le enviamos un abrazo afectuoso a todos quienes están trabajando (en el caso)».