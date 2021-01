«Si yo hubiera sido mina me enamoro al toque»: Gonzalo Ramírez recuerda a Felipe Camiroaga En una entrevista, Gonzalo Ramírez recordó a su fallecido amigo y se refirió a las críticas que recibió Camiroaga en el pasado.

Gonzalo Ramírez asumió hace solo algunos meses la conducción del ‘Buenos días a todos’, situación que tiene una especial importancia para él, ya que su fallecido amigo Felipe Camiroaga fue uno de sus animadores históricos. Por lo mismo que hace casi 10 años de su muerte lo sigue recordando con cariño.

Por lo mismo que en conversación con el diario La Segunda, el rostro de TVN recordó algunas anécdotas que vivió con el querido Halcón de Chicureo. «Ver a este gallo (Camiroaga) en persona era una locura, era súper magnético. Si yo hubiera sido mina me enamoro al toque» comenzó relatando.

Junto con esto, Ramírez contó una particular experiencia con Felipe Camiroaga que lo descolocó. «Una vez invitó a su casa de Chicureo al equipo del matinal y en la piscina me puse a conversar con él. Le dije que me encantaría que nos juntáramos más, pero me pescó un huevo y me dijo: ‘Es que yo solo me junto con mis amigos'».

Tras relatar esta pequeña historia, el periodista sorprendió con una confesión de ese momento. «Lo encontré el tipo más desagradable del planeta». Para explicarse mejor, comentó que Felipe le dijo eso «con su humor medio negro para ver cómo reaccionaba, y lo hice como las reverendas. Después, con el tiempo, nos hicimos amigos».

Las críticas por su animación

Dado que actualmente Gonzalo Ramírez es el animador del ‘Buenos días a todos’, su participación no ha estado exenta de críticas, ya que varios aseguran que está tratando de imitar el estilo de Felipe Camiroaga.

Frente a esta situación, Gonzalo aseguró que su amigo «es inigualable», además de agregar que «Algunos, muy pocos, me han escrito en las redes sociales: ‘Déjate de imitar a Felipe’. Incluso una vez alguien me dijo que yo veía videos para ser como él. Imagínate osar algo así».

«Teníamos un sentido del humor muy parecido y compartimos tallas de ropa (ríe). Éramos del mismo porte, pero yo siempre fui orejón, jamás he tenido músculos y tengo menos calugas que un quiosco de comida saludable» cerró Ramírez.