Kathy Contreras mostró su guatita de embarazo con postal al desnudo Hace solo algunos días Kathy Contreras anunció que se convertirá en mamita por primera vez y ya está documentando el bello proceso.

El pasado 7 de enero Kathy Contreras sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir un bello video desde una piscina en el que anunció que se convertirá en mamita por primera vez.

Pero esto no es todo, sino que la ex Calle 7 aprovechó de contar algunos detalles de su embarazo e incluso el nombre que eligieron con su pareja para la pequeña. «Te estamos esperando Selva. El regalo más lindo que me trajo el año 2020 plasmado en este video con muchísimo amor» es parte de lo que señaló en ese momento.

Y ya con 22 semanas de embarazo Kathy Contreras se atrevió a mostrar su guatita en una postal en la que aparece completamente desnuda. «Lo único permanente son los cambios» escribió la chiquilla para acompañar la bella fotito.

Como era de esperarse, la ex chica reality de inmediato se llenó de cariño por parte de sus seguidores. «Los cambios en nuestro cuerpo cuando seremos madres es lo más bello de la vida»; «me encantan»; «Preciosa»; «Lindaaaaa!!!»; «Hermosa»; «Bella» y «Selva va a llegar con toda su fuerza» son algunos de los mensajes que recibió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝒌𝒂𝒕𝒉𝒚 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒆𝒓𝒂𝒔 👁️❤️👁️🕊️ (@kathy_co11)

Su propio docurreality

Pese a que por mucho tiempo Kathy Contreras mantuvo muy en privado su vida personal, por estos días la bailarina dejó de lado todo eso, ya que estrenó su propio docurreality en redes sociales ‘Kathy en cuarentena’ donde junto a su pareja abordan la espera de su retoña en plena pandemia.

«Cuando partió este tema de la gestación, dijimos con mi pareja ‘hagamos un docurreality’. Igual yo no quería pensarlo tanto, que fuera más para nosotros, como recuerdo. Empezamos a grabar cuando yo tenía tres meses y la idea es seguir hasta el parto» señaló la chiquilla en conversación con Las Últimas Noticias.