No se aguantó: Nicole Pérez respondió con todo a usuaria que criticó el look de su retoña con alopecia A Nicole Pérez no le gustó para nada el mensaje que recibió su retoña sobre su físico así que no dudó en salir a contestarle.

Nicole Pérez es una usuaria bastante activa de redes sociales, donde constantemente comparte registros de todo tipo pero sobre todo junto a su familia. Y en este ocasión la ex chica ‘Mekano’ no dudó en utilizarlas para salir a defender a su retoña Isidora, quien fue diagnosticada con alopecia, de un pesado comentario.

Resulta que la adolescente compartió en su cuenta de Instagram una bella postal en la que aparece con las cejas maquilladas, Pero al parecer a una usuaria no le gustó este look, ya que le comentó. «Eres tan linda. No es necesario en la ceja. Se te ve feo».

Aunque la retoña de Nicole Pérez no se quiso quedar callada y no dudó en responderle sin filtro: «Señora, usted no es nadie para decirle a la gente que se le ve feo, en que le molesta a usted. A mí no me importa si me dice que se me ve feo, me lo haré igual y con más ganas».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @isiii_pazzz

Pero la cosa no se quedó ahí, pues la misma ‘Doctora Cahuín’ fue la que aprovechó de dedicarle unas cuantas palabras a la mujer en su propia cuenta. «Quiero responderle a esta señora…se dio el tiempo de opinar que se le ve feo algo a mi hija, una niña que no lo ha pasado bien. Para su información, a la Isi se le cayó (sic) las cejas. Si a usted le hubiese pasado eso quizás también se maquillaría las cejas» comenzó escribiendo.

«Quiénes somos para opinar del otro, lo que se le ve bien o no. Cuando tocan a mis hijos, me sube un fuego que me sale por la nariz. No puedo creer que exista gente tan desatinada. Yo jamás podría decirle a alguien que se le ve mal algo, menos a una niña que ha vivido tantos procesos dolorosos» agregó Nicole.

Finalmente la chiquilla agregó: «Denunciaré cada mensaje que le llegue a la Isi, no porque tenga una cuenta en Insta le da el derecho a la gente escribir estupideces. Gente sin vida. Y cómo dice la Isi, tome un lápiz y dibújese una vida».

Aquí te dejamos la respuesta de Nicole Pérez