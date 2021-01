Américo se llenó de piropos con fotito mostrando su nuevo look En su cuenta de Instagram, Américo compartió una postal luciendo su nueva imagen y le llovieron los halagos de sus seguidores.

Con el comienzo del 2021 son varios los famosos que quisieron recibir este nuevo con una imagen completamente renovada para así también dejar atrás todas las malas energías que dejó el complicado 2020. Y uno que quiso unirse a esta tendencia fue ni más ni menos que Américo.

Pues como ya te habíamos contado, hace unos meses el cantante nacional ya había cambiado su imagen, estrenando unas puntas rubias las que de inmediato llamaron la atención de sus seguidores. Pero ahora el intérprete de ‘Te Vas’ nuevamente encantó con un ligero cambio a su cabello.

Durante estos días Américo compartió varias fotitos en su cuenta de Instagram, pero sin duda una fue la que se robó todas las miradas, ya que en esta se le puede ver con unos anteojos luciendo bastante relajado, además de que escribió para acompañarla. «El día pa’ largooooooooooo! Seguimos trabajando familia… y uds. Qué hacen?».

Obviamente que el chiquillo de inmediato recibió una serie de comentarios respondiendo a su pregunta, mientras que algunos usuarios de la red social destacaron la nueva imagen que muestra el cantante. En las opiniones de los más fieles fanáticos de Américo, el nuevo look hace que se vea muy bien.

«Guapo, lindo», «Cosita bella!!», «Qué linda carita», «Tu look me gusta!!», «Cada día más guapo me encantas», «Viendo tu foto, sales muy guapo» y «Qué guapo», son algunos de los comentarios que recibió Américo luego de compartir la fotito en Instagram.

El mal momento de Américo

Tal como te hemos contado, el 2020 no fue el mejor año para Américo, pues el cantante lamentablemente se separó de su esposa tras más de 23 años de relación y en medio de la pandemia por el coronavirus.

En su momento el cantante señaló: «Dejé de ser importante en la casa y de hecho después de 23 años estoy separado y me pegó durísimo, no puedo ver a mis hijos… a la mierda. Estoy mal».