Américo sorprende a sus seguidores con radical cambio de look A través de redes sociales, Américo mostró que decidió dejar de lado su clásica imagen por un renovado look en su cabello.

Por estos días Américo sorprendió a todos sus fanáticos y fanáticas al estrenar a través de redes sociales un radical cambio de look. Pues el cantante nacional decidió dejar atrás su cabello oscuro y optar por mechones rubios en la parte de arriba, lo que de inmediato lo llenó de comentarios por parte de sus seguidores.

«Buen día familia! Y vamos por otro gran e importante día. #sentir #pensar y actuar es lo que he aprendido, y hoy vamos a aplicarlo. Los quiero mucho… bendiciones por montón» escribió el intérprete para acompañar la postal en la que luce su nuevo look.

También te puede interesar: Américo confesó dos de las metas que le quedan por cumplir

Pero esto no fue todo, sino que Américo también compartió un video en el que se muestra justo tras terminar con el cambio de imagen y preguntando cómo quedó con este renovado cabello.

«Q buen new look»; «Simplemente Hermoso»; «Que paso ahora mi amigo.. rubio se ve muy bien»; «Te ves muy bien y me recuerda tus viejos tiempos!!! Lindo cambio»; «Mino total» y «Muy guapo con tu nuevo look» son algunos de los comentarios de sus fans, que al parecer quedaron felices con el nuevo look.

Aquí te dejamos el cambio de imagen de Américo:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Américo (@americooficial)