¡¿Qué?! Mujer acusa que le depositaron más de 6 billones de pesos en su Cuenta RUT Por casualidad la mujer se dio cuenta que sin justificación tenía en su Cuenta RUT más de 6 billones de pesos por un depósito.

Gracias a su emprendimiento de venta de cosméticos, Tabita Rain Carrillo se dio cuenta y pudo denunciar que recibió un depósito de más de 6 billones de pesos en su Cuenta RUT de Banco Estado.

De acuerdo a lo reportado por Cooperativa, la mujer originaria de Curanilahue, aseguró que comenzó a recibir mensajes de sus clientes, quienes le señalaron que no le podían hacer el pago de sus productos, pues le advertía que la cuenta había superado su cupo.

«Me empezaron a llamar que no podían depositar porque decía que excedía el monto. Fui y consulté en banco en línea y ahí salía la suma de seis billones y tanto (siendo que la cuenta rut tiene un cupo máximo de tres millones de pesos). Me pareció raro porque no tenía remitente y nada» comentó Tabita.

Pero lejos de alegrarse por esta gran suma de dinero en su poder, la mujer se preocupó. «La primera semana podría haber girado todo lo que yo quisiera pero no lo hice. Imagínese que llegara un vehículo, se pusiera fuera de mi casa y me quisieran matar. Quizás de dónde venía ese dinero».

En relación a los seis billones 763 mil 92 millones 470 mil 380 pesos (6.763.092.470.380), desde Banco Estado indicaron que durante esta jornada se referirán a lo ocurrido.