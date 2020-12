«Orgullosa hasta el infinito»: Carmen Gloria Arroyo compartió gran logro de su retoño menor A través de su cuenta de Instagram, Carmen Gloria Arroyo publicó una bella fotito, contando el importante logro de su retoño menor.

Carmen Gloria Arroyo es más que activa en sus redes sociales, donde constantemente comparte todo tipo de registros. Y ahora la abogada le contó a todos sus seguidores que su retoño menor pudo graduarse de cuarto medio en medio de la pandemia por el coronavirus.

Junto con una postal donde posa con el adolescente y su diploma, la jueza escribió: «Hoy fue la licenciatura de mi guagua adorada y es imposible no recordar que hace más de una década decidí iniciar un nuevo camino, no tenía claro si íbamos a poder ni cómo lo haríamos… no fue fácil pero lo logramos!!».

Siguiendo por esta línea, Carmen Gloria se refirió a la etapa escolar que termina para su hijo. «Aún nos queda camino por recorrer y espero estar ahí para acompañarlos pero que lindo se siente llegar a esta meta».

Finalmente la abogada le dedicó unas bellas palabras a sus retoños. «Orgullosa hasta el infinito y emocionada de nuestra valentía para retar al destino y lograr cambiarle el rumbo. Fueron, son y serán siempre mi gran motor de vida ❤️ Chao colegio».

En relación a este cierre de etapa, Carmen Gloria conversó con La Cuarta, donde confesó que se conmovió con la graduación del joven. «Me emocionó muchísimo, lloré harto. Y me gusta compartirlo con la gente, porque hay muchas mamás que crían solas a sus hijos. Ellas me entienden».