Polémica por dichos de Yuri contra el feminismo: «Calladitas nos vemos más bonitas» En una reciente video viralizado, Yuri se mostró en contra del movimiento feminista con dichos que le trajeron varias críticas.

Durante la jornada de este martes, la cantante mexicana Yuri, se convirtió en el foco de las críticas en redes sociales, luego de que lanzara polémicas declaraciones en contra del movimiento feminista.

Todo comenzó luego de que un usuario de Twitter compartiera un video de unos 20 segundos en el que se ve a la intérprete de ‘Maldita Primavera’ hablando en un estrado de lo que parece ser una conferencia.

En el registro se puede escuchar a Yuri decir: «el feminismo a mí no me gusta», junto con agregar que «Se me ha criticado porque ese es mi posicionamiento al respecto y me vale».

Luego, hizo un llamado a las feministas a quedarse calladas. «¿Pasó algo cuando rayaron los monumentos? ¿Pasó algo? ¿Hizo algo el gobierno con la pintada y las cachetadas, pasó algo? Nada. Entonces, ¿vale la pena levantarse en armas? Calladitas nos vemos más bonitas, ¿no?», expresó.