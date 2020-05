Yuri contó la firme sobre su antiguo romance con Chayanne En una reciente entrevista, la cantante mexicana Yuri confesó que tuvo una relación con Chayanne cuando ambos eran muy jóvenes.

No cabe duda que la mayoría de las fanáticas de Chayanne ha soñado más de una vez en tener una relación con el artista. Pero una de las afortunadas en decir que salió con el puertorriqueño es ni más ni menos que la cantante Yuri.

Fue ella misma quien recordó su romance de juventud, durante una entrevista con el programa ‘El Break de las 7’ de Univisión, donde no solo hizo un repaso por su carrera, sino que además reveló la historia de amor con el ídolo boricua que ocurrió a principio de los ’80.

«Cuando éramos chamaquitos, Chayanne me encantaba. Fuimos enamorados, pero no novios. Mi mamá desde ahí me tenía cortita», comenzó señalando Yuri. «Él estaba en Los Chicos (banda disuelta en 1983). Yo lo conocí en una gira ahí y nos hicimos ojitos. A mí me gustaba mucho, yo estaba joven, tendría 19 años. Cuando él venía a México nos veíamos en casa de una tía», agregó.

De acuerdo a la mexicana, nunca se concretó nada porque el chiquillo vivía en Puerto Rico y en ese tiempo solo «fueron noviecitos de mano, nunca llegamos a más», explicó.

Años más tarde, en 1994, ambos se volvieron a encontrar para trabajar en la telenovela ‘Volver a empezar’. En ese tiempo Chayanne ya llevaba varios años de matrimonio con su actual esposa, la modelo venezolana Marilisa Maronesse.

«Cuando hicimos ‘Volver a empezar’ ya no hubo una relación de amigos más así, porque obviamente ya estaba casado y yo respeté. Pero me hubiera encantado, ¿por qué no decirlo?», confesó Yuri entre risas.

Hay que mencionar que actualmente, ambos están más que felices sus respectivos matrimonios. Pues Chayanne sigue casado Maronesse, mientras que Yuri está casada con el músico chileno Rodrigo Espinoza.