Karen Doggenweiler pide dadores de sangre para su madre Por medio de su cuenta de Instagram, Karen Doggenweiler pidió ayuda para su madre, quien fue operada de la cadera y necesita la transfusión.

Por estos días la animadora de TVN Karen Doggenweiler está pasando por un complicado familiar, a raíz del delicado estado de salud que se ha enfrentado su madre, Silvia Lapuente, durante los últimos meses.

Ya que tal como lo contó hace un tiempo, su mamá se enfrentó a un contagio de coronavirus en junio pasado, por lo que incluso debió permanecer hospitalizada. Y ahora necesita dadores de sangre tras someterse a una nueva cirugía a la cadera.

Conversado con La Cuarta, Karen Doggenweiler señaló que su mamá «esta mejor hoy día. La operación fue complicada. Fue el martes pasado y perdió harta sangre. Esta creo es su cuarta operación de cadera, así que está bien desanimada, pero con la transfusión inmediatamente despierta y se siente mejor».

Siguiendo por esta línea, la comunicadora agregó: «Necesitamos sangre de cualquier tipo. Creo que es para reponer lo que ella usó del banco de sangre de la clínica. Me pidieron once y gente que no conozco, tan cariñosa, y que no se como agradecerle, llegaron a donar sangre».