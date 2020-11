«Nos deja un hombre tremendo»: Figuras del espectáculo lamentan la partida de Julio Videla

Durante la tarde de este viernes se dio a conocer el lamentable fallecimiento del querido animador y locutor Julio Videla, a los 76 años, mientras se encontraba en Viña del Mar junto a su esposa, pasando el encierro por la pandemia.

El recordado comunicador sufrió un infarto al miocardio, mientras se encontraba al interior del sauna del edificio donde se encontraba en la ciudad jardín, lo que al final terminó por quitarle la vida, dejando de lado la participación de terceros.

Luego que se conociera la muerte de Julio Videla, fueron varias las figuras del espectáculo nacional que reaccionaron con tristeza a su partida, pues gracias a su larga trayectoria marcó a muchos rostros.

Uno de los primeros en reaccionar fue Daniel Fuenzalida, quien reveló la noticia en su programa ‘Me Late’. «Nos golpea. Todos los que hacemos televisión y radio hemos tenido relación con él. Nos impacta la noticia. Nos deja un hombre tremendo, un ícono de las comunicaciones. Un hombre de radio, alegre. Se me viene a la mente el porqué nosotros jubilamos a los comunicadores» señaló.

Por su parte Karla Constant, quien trabajó en sus inicios en TV junto a Julio Videla comentó con tristeza en su cuenta de Instagram. «Era un hombre sumamente creativo con un humor increíble. Un hombre que me enseñó muchísimo fue súper generoso conmigo, yo lo miraba y trataba de asimilar todo y decía ‘¡Dios mío, qué hombre más loco!’, era de esos hombres que inventaba en un 2 por 3 algo».

🥺🥺 Yo lo escuchaba todas las mañanas por radio AM cuando niño. Me encantaba su programa, sobre todo el horóscopo con el Patito, la Guagua y tantos personajes y secciones graciosas. Más me acuerdo de Julio Videla y más pena me da 🥺🥺 https://t.co/JGU8by7dPl

— Don Rorro Sinergia (@rorral) November 13, 2020