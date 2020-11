Ministro Briones confirma que Gobierno irá al TC por segundo retiro del 10% El ministro de Hacienda señaló que en caso de aprobarse el segundo retiro de las AFP en el Senado, irán al Tribunal Constitucional.

La jornada de este jueves podría llevarse a cabo la votación en el Senado por el proyecto del segundo retiro del 10% de las AFP, el cual suma cada vez más adherentes tanto en la ciudadanía como en el Congreso.

Y es a raíz de una posible aprobación de la idea, el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ya expresó la estrategia del Gobierno para que este segundo retiro no se realice. Recurrir al Tribunal Constitucional, si no hay una solución «por la vía institucional».

«Acá no estamos simplemente hablando de si el retiro del 10%, o si el impuesto a los super ricos, o si la postergación de patentes, lo que está en juego acá es una deriva, una forma de hacer reformas que no conversan con nuestra institucionalidad, acá lo que tenemos que defender y proteger es nuestra institucionalidad, porque la democracia, su robustez, su salud, se basa en esa limitación de poderes, en esa separación de poderes, no podemos tener un parlamentarismo de facto», señaló Briones.

El ministro aseguró que dicha iniciativa «van erosionando ese avance hacia una nueva Constitución y van diluyendo la separación de poderes que es tan necesaria en una democracia».

«Creo que ese es el punto de fondo que hay que tener a la vista acá. Los poderes tienen que tener bordes, tienen que tener límites, y por lo tanto lo que está en discusión no es solo un retiro», agregó.

Junto con esto, Briones agregó que «acá lo que corresponde en este tipo de situaciones es tratarlas por la vía institucional. Si eso no es posible, por supuesto que el Ejecutivo tiene el deber de hacer respetar y velar por nuestra institucionalidad, porque es un pilar fundamental para nuestra democracia».