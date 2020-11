Hacen pebre a Soledad Onetto por apoyar a Briones: «Hoy el RUT te lo piden en cualquier parte» A raíz de la solicitud de datos que hizo el ministro Briones, Soledad Onetto defendió esta acción y se llenó de críticas.

No cabe duda que ha generado gran polémica la solicitud realizada por el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a la Superintendencia de Pensiones, donde pidió los datos y RUT de todas las personas que hicieron el retiro del 10%.

Es a raíz de esto que en ‘Mucho Gusto’, debatieron el tema, donde Soledad Onetto mencionó: «Sé que hay indignación porque ahora nos están pidiendo los datos personales, pero también entiendo que uno cuando en las aplicaciones pone acepto, acepto, acepto, eso también es dar información personal».

Frente a esto, el abogado Rodrigo Logan le aseguraba que la solicitud no solo era ilegal sino que inconstitucional, Onetto respondía diciendo que «lo que no entiendo, es por qué no podemos pensar que efectivamente se quiere crear una estadística para entregar una mejor información y hacer un mejor cruce de los ciudadanos, o sea por qué no se puede pensar en positivo».

«Hoy el RUT te lo piden en cualquier parte, entras a un edificio y te piden el RUT», lanzó como respuesta Onetto, quien recibió una gran cantidad de críticas por parte de los usuarios en redes sociales, quienes no estaban de acuerdo con sus dichos.

Aquí te dejamos algunas reacciones a sus dichos:

Soledad Onetto en el Matinal de Mega (#LaPolemicadelDia), hace defensa de la petición del Ministro Briones de la base de datos personales de quienes pidieron el 10%, diciendo: «Pensemos en positivo», «veamos el vaso 1/2 lleno», «Si igual el rut te lo piden en cualquier parte». 😳 pic.twitter.com/Svu8XcvKQw — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) November 5, 2020

Soledad Oneto no entendió nada, cómo va a saber más q el abogado, nuestros datos están en todas partes, los venden.

Es más debiese haber un número d reclamos para multar a aquellas empresas q lo hacen, es bien molesto recibir llamados a diario.@ContraloritoCGR @Contraloriacl — Amaral C. (@AmaralCouthino) November 5, 2020

Que nivel de desconexión y que desconocimiento de las leyes y privacidad de las personas. MAL (Una vez más) @SoledadOnetto — Seb@sti@n 👽🛸 (@segonzalezg) November 5, 2020

Lo único que le rescato a Soledad es que es cierto, te piden el RUT para todo y eso en especifico, es algo super peligroso que nadie le ha tomado el peso real y se sigue aceptando como algo normal — G (@Ghotacon) November 5, 2020

Pensemos positivo quiero el rut y la cuenta corriente de Soledad Onetto para una investigación periodística.

Pensemos positivo … ojalá me lo dé — Raul Erazo (@RaulErazo2Raul) November 5, 2020

La diferencia es que YO doy mi número de rut si quiero o no… lo que hizo @ignaciobriones_ fue ilegal y se esta vulnerando el secreto bancario que solo puede ser levantado por orden de un tribunal @SoledadOnetto — PATIPELAO VIDELA (@nancho68) November 5, 2020