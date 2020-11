Daniella Campos todavía está hospitalizada tras compleja operación A un mes de ser operada por dos tumores que le afectaban los ojos, Daniella Campos sigue hospitalizada y envió un mensaje a sus seguidores.

Ya ha pasado casi un mes desde que Daniella Campos debió someterse a una compleja cirugía para extirparle dos tumores benignos en su cabeza y pese a que en un principio se confirmó que la operación resultó todo un éxito, la periodista aún no puede volver a casa.

Resulta que luego de la intervención, la comunicadora debió ser ingresada a la UTI por unos intensos de cabeza, los cuales lamentablemente aún persisten. Es por esta razón que sigue hospitalizada en el recinto hospitalario.

Pero de todas formas Daniella se mantiene optimista y a través de su cuenta de Instagram, compartió un mensaje agradeciendo todo el cariño que ha recibido en el último tiempo.

«Quiero agradecer todo el cariño que he recibido durante toda la hospitalización, que aún no termina. El dolor ha sido lo más difícil de superar… lo vamos a lograr!!!» comenzó escribiendo.

Siguiendo por esa línea, Daniella se refirió a lo más difícil de estas semanas. «Lo otro más difícil es estar lejos de mi #michasconaexquisita que cada vez que me pregunta, Mama cuándo vas a volver a casa, no sé que contestar y me hace llorar. La fuerza la saco del cariño que ustedes me envían cada día y de mi Ángel que tengo en el cielo».