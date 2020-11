«Aún estoy con psicólogo»: Karen Bejarano recuerda la filtración de sus fotos íntimas En una reciente entrevista, Karen Bejarano se refirió al duro momento familiar que vivió, luego que se filtraran sus fotos íntimas.

Este fin de semana, Karen Bejarano estuvo invitada al programa a través de Instagram de Martín Cárcamo, ‘Pijama Party’, donde recordó el duro momento que vivió junto a su familia en 2017, el cual todavía le trae una serie de consecuencias.

«Yo todavía estoy con psicólogo» señaló la cantante, refiriéndose a la extorsión que sufrió con dos fotografía íntimas, las cuales finalmente terminaron siendo filtradas en internet.

Para Karen, la situación empeoró cuando se le adjudicó un video de tilde sexual que no correspondía a ella y su marido pero que se viralizó como tal. «Ese video nunca fue nuestro. Y yo lo aclaré, mandé un comunicado. Hay gente mala que se agarraron de las dos fotos que se subieron», señaló. «Fue alguien muy malintencionado que se aprovechó», añadió.

Esto provocó que la artista se encerrara por siete meses en su casa, por miedo al juicio de la gente, además su marido terminó en un centro de salud mental por dos meses. «Fue súper terrible para mi vida. La gente que no lo ha vivido no logra dimensionarlo», además de señalar: «Juan Pedro tuvo un trauma terrible por no haber podido frenar la situación».

Karen además aseguró que la gente la apuntaba en la calle y que los periodistas la esperaban cerca de su casa para acosarla con preguntas sobre el tema.

Frente a su retoño, que tenía 10 años entonces, explicó que si bien no sufrió bullying en el colegio, sí fue difícil el momento de explicarle la situación. «Fue super complicado hacerle entender a mi hijo estas cosas. Él ya tenía 10 años y no había ninguna posibilidad de que no supiera, manejaba perfecto internet», dijo.