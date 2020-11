El emotivo mensaje de Daniella Campos a su retoña: «Todo lo que necesito para curarme» Finalmente la hija de Daniella Campos pudo visitarla en la clínica y la periodista le dedicó un bello mensaje.

Tal como te hemos contado, en el último tiempo Daniella Campos no lo ha pasado para nada bien, pues tras ser operada de dos tumores en la cabeza, sigue internada en la clínica Alemana por unos fuertes dolores que aún tiene.

«Si no fuera por los dolores yo estaría de alta. Me dejaron más días internada, porque no tengo control de los dolores del nervio trigémino. Me dan crisis de dolor» comentó hace algunos días tras terminar en la UTI.

En ese contexto, Daniella recibió este fin de semana una visita que sin duda le subió el ánimo, pues su retoña Maite fue a visitarla. A través de su cuenta de Instagram la ex modelo compartió una foto del emotivo momento, donde se ve e la niña de cinco años abrazándola.

«Eres todo lo que necesito para curarme de todo…», escribió Campos para acompañar la bella fotito con su retoña, recibiendo de inmediato una gran cantidad de comentarios cariñosos.

«Lindas Bendiciones que te recuperes pronto»; «Fuerza Dani!! eres una Luchadora!!!»; «Que linda foto me dio una emoción»; «Fuerza Daniela, saldrás de esta sana y feliz» y «Hermosa que sanes completamente cariños» son algunos de los mensajes que recibió Daniella.