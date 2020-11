«Que abran todos los colegios»: Polémica por reflexión de Savka Pollak sobre maternidad en pandemia A través de redes sociales, Savka Pollak compartió un desahogo tras quedarse por una semana a solas con su hija pequeña.

A través de su cuenta de Instagram, Savka Pollak se convirtió en el blanco de las críticas tras compartir una reflexión sobre la maternidad en plena época de pandemia.

«La semana pasada me quedé sola con la cría chica, sin ayuda», comenzó el relato que también publicó en Facebook acompañado con la fotografía de la menor de sus cuatro hijos. «Me acompañó a todo lo que tuve que hacer, desde reuniones, visitas. Harto movimiento y eso además coordinado con sus clases on line que se han hecho bien difíciles. Más a mí que a ella por cierto», continuó y agregó que la menor suele aburrirse en dichas instancias.

«En una reunión quiso ir al baño y se demoró tanto que la otra persona se tuvo que ir, también le ‘bajó la maña’ justo cuando estaba por zoom en otra tremendamente seria sin lograr concentrarme», añadió Savka. «En algunos momentos realmente me angustie de poder dar el ancho para todo», se sinceró la comunicadora quien explicó que además debió cumplir con quehaceres como lavar ropa y cocinar.

Tras exponer esta situación, Savka comentó: «Está muy difícil trabajar. Que abran todos los colegios… los niños están sobrepasados al máximo».

Esta reflexión no cayó muy bien entre sus seguidoras, quienes no dudaron en responder: «Me encantaría que mi hija pudiera ir al colegio, sociabilizar, aprender con sus compañerxs… pero más me gusta saber que ella no se va a contagiar», respondió una usuaria. «Me parece irresponsable que pidas abran los colegios porque un día estuviste sola con una hija. ¡Hay pandemia!» expresó otra seguidora de Savka. «Qué falta de empatía de tu parte al decir que vuelvan las clases en medio de una pandemia, considerando la realidad (que no es la realidad de tu niña) de los niños que van a un colegio donde los cursos tienen más de 40 niños en un espacio muy reducido y por último los profesores no somos tus nanas, el colegio no es una guardería», añadió una profesora.

Aquí te dejamos la publicación de Savka Pollak: