Senador Ossandón se abre a segundo retiro de las AFP: «Si la gente no tiene qué comer, para eso son los ahorros» En una entrevista el Senador Ossandón señaló que pese a no estar de acuerdo con un segundo retiro, no descarta apoyarlo.

Durante la mañana de este viernes y en conversación con Radio ADN, el senador Manuel José Ossandón se refirió a su apoyo a un segundo retiro del 10% de las AFP, con el fin de apoyar a todas las personas que se han visto afectadas por la crisis económica que ha traído la pandemia por el coronavirus. Es en este contexto que el parlamentario señaló que: «Estamos en pandemia, la gente no tiene qué comer y tiene plata ahorrada. Cuando en Chile se dijo que porque se sacaba el 10% se acababa el sistema y al final fue un éxito, sigue siendo una mala medida desde el punto de vista de la jubilación. Se hace inevitable una cosa como esta, espero que no lleguemos a esto (…) Lamentablemente puede parecer inevitable un segundo retiro del 10%, pero si la gente no tiene qué comer y están desesperados, para eso son los ahorros». También te puede interesar: Multarán a dos AFP por irregularidades en proceso de retiro del 10% Hay que recordar que actualmente el proyecto de ley que permitiría un segundo retiro de ahorros de las AFP se encuentra en plena tramitación en el Congreso, y de a poco ha ido sumando apoyos, aunque de todas formas muchos han dicho que no es lo deseable, incluido desde el gobierno, donde nuevamente se mostraron en contra del retiro.