Carlos Pinto hace su ‘mea culpa’ tras polémico comentario sobre Carolina Fuentes Luego de ser duramente criticado por revelar información sobre el crimen de Carolina Fuentes en TV, Carlos Pinto se refirió a la situación.

La jornada de este jueves, Carlos Pinto estuvo en medio de la polémica, esto luego de que en ‘Contigo en la mañana’ revelara un morboso antecedente sobre el crimen de Carolina Fuentes, el cual su viudo, Óscar Cisternas, desconocía. Frente a lo que el periodista señaló que se trataba de una confusión, provocando un incómodo momento en el matinal.

«La data de muerte de Carolina es de más o menos un mes, (…) y ella estuvo desaparecida poco más de 100 días», lo que le llevó a preguntar: «¿Dónde estuvo viva los dos meses anteriores?», mencionó Pinto, a lo que el esposo de Carolina Fuentes solo pudo responder «Yo no sabía esto que me están contando, es algo nuevo, es algo que me tomó por sorpresa, es demasiado duro».

A raíz de esta situación, en conversación con el diario La Cuarta, el ex animador de emblemáticos programas como ‘Mea Culpa’ o ‘El día menos pensado’ aseguró que: «Hubo una confusión, pero no intención manipuladora. Por ello, Monserrat le reiteró que era algo preliminar».

Siguiendo por esta línea, Carlos Pinto señaló que Cisternas iba rumbo al sur al momento del enlace por lo que, producto del viaje más las interferencias, «puede que al inicio no haya escuchado cuando se lo planteo y se siente golpeado al asumirlo como un hecho. Pero no hay culpables ni errores cometidos, sino que son circunstancias que se dan».

Para cerrar, aseguró que «no hay morbo, en absoluto. Sí hubo una insistencia en dilucidar su situación afectiva, pero él dijo que eso no era importante y cesamos».