Revisa cómo es el formulario para el retiro del 10% de las AFP A partir de las 09:00 horas de este jueves se podrá hacer la solicitud en las distintas AFP para retiras hasta el 10% de los ahorros.

A partir de las 09:00 horas de este jueves, se podrá realizar la solicitud para retirar hasta el 10% de los ahorros en las AFP, y con el fin de hacer el proceso más fácil, desde las administradoras publicaron los pasos a seguir que integra el formulario para el el retiro.

En primer lugar se debe acceder a la página web de tu AFP, para luego hacer click en el banner dispuesto para comenzar con el proceso. Aquí se deben llenar una serie de datos que solicitarán en el formulario que es 100% online: siendo algunos de ellos el número de cédula de identidad o, en el caso de extranjeros que no tengan RUT, podrán ingresar con el número identificatorio para cotizar.

El formulario

Luego debes elegir el monto que deseas retirar del 10% de tus ahorros. Las opciones son «Retirar el máximo» o «Retirar monto inferior». En el caso de retirar la totalidad del monto posible, es decir el 10%, opta por la primera alternativa. Por otro lado si prefieres un monto menor al máximo permitido, selecciona la segunda opción.

En total solo cuatro datos te serán solicitados para realizar el proceso. Estos son tu RUT (el que debe ser escrito sin puntos ni guión), el número de serie de tu carnet de identidad, la dirección de tu correo electrónico (donde llegara un correo una vez finalices el proceso), además de tu número de celular.

Siguiendo con la solicitud, también debes rellenar y tener claro a la hora de iniciar este proceso es la modalidad en la que desear recibir el dinero del 10%.

Para ello, tienes dos alternativas: que el depósito se realice en una cuenta bancaria (ya sea CuentaRut del BancoEstado o de otro banco a especificar) o transferencia a una Cuenta de Ahorro Voluntario (Cuenta 2) de tu AFP.

A los tres días hábiles de realizar la solicitud, los aplicantes recibirán una respuesta de aprobación o rechazo por parte de la administradora correspondiente.

La solicitud puede ser rechazada si los datos de serie del carnet o los datos de la cuenta bancaria no coinciden con el RUT entregado, por lo que debes introducir la cuenta bancaria de la que eres titular, no la de un familiar, pareja ni otra persona, o también, podría no ser aprobada si la persona no tiene saldo en su cuenta individual.

Finalmente la ley señala que el primer pago debe realizarse en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la fecha de presentación del retiro de los fondos de AFP.