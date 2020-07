Vale Roth reveló el potente mensaje de uno de sus tatuajes A través de su cuenta de Instagram, Vale Roth dio a conocer el especial significado que tiene el tatuaje en su antebrazo.

No cabe duda que Vale Roth es más que activa en redes sociales, donde suele compartir registros de su día a día. Y recientemente la chiquilla decidió dar a conocer que dice el tatuaje de su antebrazo, luego de que sus seguidores se lo consultaran en varias ocasiones.

«Me preguntan siempre que dice mi tatuaje del brazo así que ahí va» comenzó señalando la bailarina en una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram.

Tras esto Vale escribió lo que dice su tatuaje: «Nunca voy a ser lo que otros desearían que fuera, tan solo soy lo que la vida me está enseñando. Me van a criticar sin motivos, me van a odiar sin razones, me van a lastimar sin darme explicaciones . Me va a doler y quizás me lastime, pero las heridas sanan y aprenderé a vivir de ellas, porque gracias a cada cosa vivida hoy soy lo que soy».

Al poco tiempo de compartir este mensaje, la chiquilla recibió una serie de comentarios por parte de sus seguidores, quienes aplaudieron las potentes palabras que tiene tatuadas. «Muy ciertas palabras… Y pasa más seguido de lo que pensamos. Pero lo importante es mantener tu esencia pese a todo» y «Que lindo lo que dice tu tatuaje».