Detienen a pastel que pinchó más de 1.000 neumáticos para encontrar pareja Se trata del japonés Yoshito Harada, de 32 años, quien en busca de pareja se acercaba a las mujeres para ofrecerles ayuda.

No son pocos los solteros que han intentado de todo para encontrar pareja pero pareciera que el amor no quiere tocar las puertas de su corazón.

Sin embargo, una cosa es ser perseverante y otra muy distinta es cometer un delito para encontrar a la «media naranja». Es el caso de un hombre que fue detenido después de pinchar más de 1.000 neumáticos para encontrar un amorcito, según señala Japan Today.

Las cámaras de seguridad de un supermercado en la prefectura japonesa de Aichi captaron al hombre, identificado como Yoshito Harada, de 32 años, pinchando el neumático de una clienta. El sujeto la siguió hasta que la mujer se percató de lo ocurrido y justo en ese momento apareció para ofrecerle ayuda.

Sin embargo, la mujer llamó a la Policía al recordar que le había sucedido exactamente lo mismo hace un año en el mismo supermercado. Eso fue suficiente para que en las redes sociales comenzara a circular reportes de 2013 que tenían al mismo sujeto como protagonista.

En esa época y en la misma zona, Harada, en ese entonces de 25 años, había pinchado más de 1.000 neumáticos. Para evitar irse preso pagó una compensación a alguna de las víctimas. También accedió a usar un GPS para que sus padres supieran donde estaba y así evitar más problemas.